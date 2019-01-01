Під луцьким судом активісти з Хмельниччини та Житомирщини влаштували акцію протесту. ФОТО

Під станами Волинського окружного адміністративного суду активісти з Хмельницької та Житомирської областей вимагали врегулювати роботу «Понінківської картонно – паперової фабрики Україна», яка, з їхніх слів, є основною причиною екологічної катастрофи областей.Позов про застосування заходів реагування стосовно функціонування «Понінківської картонно – паперової фабрики Україна» розглядали сьогодні, 25 червня, у Волинському окружному адміністративному суді. Позивачем у цій справі виступає державна екологічна інспекція Хмельницької області.Поки тривало слухання, під залом суду активісти Житомирської та Хмельницької областей вимагали негайно врегулювати роботу підприємства, маючи на меті ще й звернути. на це належну увагу громадськості. Стояли із тематичними плакатами «СтопПонінка», «Поверніть нам чисту річку» та ін.Активіст громадської організації «АвтоЄвроСила»розповів, що цю ситуацію вже підняли на рівень парламенту, де визнали, що саме Житомирська та Хмельницька області є зонами тотальної екологічної катастрофи й у великій мірі «завдячують» цим «Понінківській КПФУ».«Сьогодні ми приїхали на відкрите засідання суду у справі щодо заборони забору та скиду води від паперової фабрики. Активісти ось уже чотири роки поспіль намагаються звернути на це увагу, аби Понінківська паперова фабрика спорудила нормальні очисні споруди. Ми не проти, аби вона функціонувала, але нехай свої очисні приведе до відповідності», – каже Олександр Навроцький.Активіст додає, що технології виробництва на «Понінці» – новітні і змінені у порівнянні із радянськими часами, а от очисні залишилися на тому ж «совдепівському» рівні, що й були.