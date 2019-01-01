Дмитро Козьбан попрощався з «Волинню»
Сьогодні, 07:41
Нападник футбольного клубу "Волинь" Дмитро Козьбан попрощався з луцькою командою.
Про це футболіст написав на своїй сторінці у Facebook.
"Луцьк спасибі і до зустрічі! Обов'язково повернуся ще в це місто", - йдеться у дописі форварда.
Також Дмитро Козьбан побажав "Волині" удачі в новому сезоні і виходу в Прем'єр Лігу.
"Рухаємося далі", - написав футболіст.
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Про це футболіст написав на своїй сторінці у Facebook.
"Луцьк спасибі і до зустрічі! Обов'язково повернуся ще в це місто", - йдеться у дописі форварда.
Також Дмитро Козьбан побажав "Волині" удачі в новому сезоні і виходу в Прем'єр Лігу.
"Рухаємося далі", - написав футболіст.
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