Дмитро Козьбан попрощався з «Волинню»

Дмитро Козьбан попрощався з луцькою командою.



Про це футболіст написав на своїй сторінці у Facebook.



"Луцьк спасибі і до зустрічі! Обов'язково повернуся ще в це місто", - йдеться у дописі форварда.



Також Дмитро Козьбан побажав "Волині" удачі в новому сезоні і виходу в Прем'єр Лігу.



"Рухаємося далі", - написав футболіст.

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