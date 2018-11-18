На «Безпечне місто» у Луцьку витратять 50 мільйонів
Сьогодні, 14:57
У Луцьку на реалізацію програми «Безпечне місто» на 2019-2020 роки запланували витратити 50 мільйонів гривень.
Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, у Луцьку планують встановити камери, що будуть «бачити» кольори та марки авто, номерні знаки. «Безпечне місто» запрацює першочергово у районах Луцька, де найбільше правопорушень. Окрім того, у місті планують облаштувати «острівці безпеки».
Відслідковуватимуть і вандалів, які часто «хазяйнують» у місті, за допомогою відеоспостереження.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що загалом на втілення програми потрібно 50 мільйонів гривень. 20 мільйонів планують залучити з держбюджету, решту – із бюджету Луцька.
Представник прокуратури Олег Юрченко зауважив, що у правоохоронців виникають питання щодо облаштування ситуаційного центру, зокрема, на базі якої структури її облаштують та як можна буде отримати інформацію.
«Він буде зроблений на базі міста, на базі департаменту муніципальної варти із залученням усіх структур. Що стосується правоохоронних органів, то за прикладом Києва, вони матимуть свої відеовікна, де зможуть продивлятися відеокамери у режимі реального часу. Якщо автомобіль у розшуку, це займає 7 хвилин: машину ставлять в аналітичну систему і її можна відслідкувати.
Правоохоронцям треба буде відправляти запит на отримання інформації. Це потрібно для того, щоб уникнути зловживань», – відповіла Сиротинська.
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Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, у Луцьку планують встановити камери, що будуть «бачити» кольори та марки авто, номерні знаки. «Безпечне місто» запрацює першочергово у районах Луцька, де найбільше правопорушень. Окрім того, у місті планують облаштувати «острівці безпеки».
Відслідковуватимуть і вандалів, які часто «хазяйнують» у місті, за допомогою відеоспостереження.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що загалом на втілення програми потрібно 50 мільйонів гривень. 20 мільйонів планують залучити з держбюджету, решту – із бюджету Луцька.
Представник прокуратури Олег Юрченко зауважив, що у правоохоронців виникають питання щодо облаштування ситуаційного центру, зокрема, на базі якої структури її облаштують та як можна буде отримати інформацію.
«Він буде зроблений на базі міста, на базі департаменту муніципальної варти із залученням усіх структур. Що стосується правоохоронних органів, то за прикладом Києва, вони матимуть свої відеовікна, де зможуть продивлятися відеокамери у режимі реального часу. Якщо автомобіль у розшуку, це займає 7 хвилин: машину ставлять в аналітичну систему і її можна відслідкувати.
Правоохоронцям треба буде відправляти запит на отримання інформації. Це потрібно для того, щоб уникнути зловживань», – відповіла Сиротинська.
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