У луцькому парку і Теремнівських ставках – «заражені» кліщі

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівських ставках просять провести дезінсекцію від кліщів.Із відповідним запитом під час сесії міської ради 26 червня звернувся депутатВін нагадав, що в Україні та Луцьку зокрема прогресують хвороби, які переносять кліщі – енцефаліт та хвороба Лайма.«Виявлено багато кліщів, що переносять хворобу Лайма, викликають енцефаліт у центральному парку та на Теремнівських ставках», – наголосив він.Тож обранець громади попросив провести дезінсекцію цих місць.