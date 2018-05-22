У луцькому парку і Теремнівських ставках – «заражені» кліщі
Сьогодні, 15:14
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівських ставках просять провести дезінсекцію від кліщів.
Із відповідним запитом під час сесії міської ради 26 червня звернувся депутат Павло Данильчук.
Він нагадав, що в Україні та Луцьку зокрема прогресують хвороби, які переносять кліщі – енцефаліт та хвороба Лайма.
«Виявлено багато кліщів, що переносять хворобу Лайма, викликають енцефаліт у центральному парку та на Теремнівських ставках», – наголосив він.
Тож обранець громади попросив провести дезінсекцію цих місць.
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Із відповідним запитом під час сесії міської ради 26 червня звернувся депутат Павло Данильчук.
Він нагадав, що в Україні та Луцьку зокрема прогресують хвороби, які переносять кліщі – енцефаліт та хвороба Лайма.
«Виявлено багато кліщів, що переносять хворобу Лайма, викликають енцефаліт у центральному парку та на Теремнівських ставках», – наголосив він.
Тож обранець громади попросив провести дезінсекцію цих місць.
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