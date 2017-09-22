У селищі на Волині розгорнули найбільший в світі державний прапор України. ФОТО





Про це пише Локачинська районна газета "Сільське життя".



До слова, найбільший прапор України має розміри 60х40 метрів (2400 м.кв.) та внесений до Книги рекордів України.



За останні роки прапор був розгорнутий в понад 50-ти містах нашої держави, його розгортали й військові на Сході України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 червня на центральній площі селища Локачі розгорнули найбільший в світі державний прапор України.Про це пише Локачинська районна газета "Сільське життя".До слова, найбільший прапор України має розміри 60х40 метрів (2400 м.кв.) та внесений до Книги рекордів України.За останні роки прапор був розгорнутий в понад 50-ти містах нашої держави, його розгортали й військові на Сході України.

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