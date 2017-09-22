вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селищі на Волині розгорнули найбільший в світі державний прапор України. ФОТО

У селищі на Волині розгорнули найбільший в світі державний прапор України. ФОТО
27 червня на центральній площі селища Локачі розгорнули найбільший в світі державний прапор України.

Про це пише Локачинська районна газета "Сільське життя".

До слова, найбільший прапор України має розміри 60х40 метрів (2400 м.кв.) та внесений до Книги рекордів України.

За останні роки прапор був розгорнутий в понад 50-ти містах нашої держави, його розгортали й військові на Сході України.
У селищі на Волині розгорнули найбільший в світі державний прапор України. ФОТО
У селищі на Волині розгорнули найбільший в світі державний прапор України. ФОТО
У селищі на Волині розгорнули найбільший в світі державний прапор України. ФОТО
У селищі на Волині розгорнули найбільший в світі державний прапор України. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прапор, Україна, Локачі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Директор волинського державного підприємства вимагав хабар у розмірі 70 тисяч гривень
Сьогодні, 21:46
На Волині викрили спробу іноземця вивезти українку в сексуальне рабство
Сьогодні, 21:21
У селищі на Волині розгорнули найбільший в світі державний прапор України. ФОТО
Сьогодні, 20:55
Порошенко у Луцьку представив Моклицю кандидатом від «ЄС». ФОТО
Сьогодні, 20:40
Бродячі пси Луцька: хто винен та що робити. НАЖИВО
Сьогодні, 20:17
Схожі новини
Найбільший прапор України розгорнули в Турійську Найбільший прапор України розгорнули в Турійську
22 вересень, 2017, 13:14
У Луцьку розгорнули найбільший прапор України. ФОТО У Луцьку розгорнули найбільший прапор України. ФОТО
21 вересень, 2017, 15:20
Україна святкує ювілей державного прапора Україна святкує ювілей державного прапора
28 січень, 2017, 11:50
В Івано-Франківську в День Незалежності розгорнуть найбільший прапор України В Івано-Франківську в День Незалежності розгорнуть найбільший прапор України
12 серпень, 2016, 05:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин – у списках на обмін полоненими
Сьогодні, 22:15
 0
Директор волинського державного підприємства вимагав хабар у розмірі 70 тисяч гривень
Сьогодні, 21:46
 0
На Волині викрили спробу іноземця вивезти українку в сексуальне рабство
Сьогодні, 21:21
 0
У селищі на Волині розгорнули найбільший в світі державний прапор України. ФОТО
Сьогодні, 20:55
 0
Порошенко у Луцьку представив Моклицю кандидатом від «ЄС». ФОТО
Сьогодні, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿