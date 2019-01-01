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«Кришталеві» близнята з Волині розпочали власний бізнес, аби зібрати гроші на операції

«Кришталеві» близнята з Волині розпочали власний бізнес, аби зібрати гроші на операції
Шістнадцятирічні близнята Богдана та Дарина із багатодітної родини Струків з Любешівщини виготовляють букетики з цукерками на замовлення, таким чином заробляючи собі на операцію у Німеччині.

Від народження сестри мають дуже важку і рідкісну хворобу, яку у народі називають «кришталевою». У них – ламкі кісточки, маленькі ніжки і велика вірогідність того, що кожне забиття вартуватиме їм місяців реабілітації, а то й взагалі життя. Пересуваються вони тільки на милицях, але це призводить до ще більшої деформації кінцівок. Клініка у Німеччині дала їм шанс ходити самостійно, однак, разом для Дарини і Богдани потрібно на операції, яких має бути по 4 на кожну, орієнтовно 160 тисяч євро.

Для родини Струків ця сума просто непідйомна, а поки не зберуть всієї, то там за них не візьмуться, бо, якщо зроблять перші операції, а на інші коштів не буде, то діти мають ризик узагалі залитися лежачими. За останніми даними на рахунку дівчаток близько 76-ти тисяч євро, але це ще навіть не половина потрібної суми.

Сестри вирішили допомогти своїм батькам зі збором коштів і почали й собі складати гроші у скарбничку: «На мрію – ходити без милиць», виготовляючи оригінальні букетики на подарунок.

«Кришталеві» близнята з Волині розпочали власний бізнес, аби зібрати гроші на операції


«Ідея робити такі букетики виникла вже давно. Ми завжди любили дивися відео-уроки в YouTube, де весь процес описували детально, спробували й собі», – починає розповідати Даринка. Каже, що почали ще з 6-го класу займатися оригамі, а вже коли достатньо "набили руки", то почали додавати в композиції цукерки.

Юні майстрині вкладають у кожну свою композицію любов та надію, адже це хоч і маленький бізнес, але все ж – шанс для них бути хоч на крок ближчими до мрії нормально ходити.

«Кришталеві» близнята з Волині розпочали власний бізнес, аби зібрати гроші на операції


Поки мало букетів продали, кажуть, що сторінка у соцмережі – не розкручена, то ж практикуються на подаруночках для рідних та друзів. Згодом хочуть знайти і своїх клієнтів через інтернет.

На запитання, як налашовані, відповідають дуже оптимістично: «Здаватися не збираємося, настрій хороший, трошки переживаємо, бо надходження коштів призупинилося. Ми знаємо, що є ще багато хворих діток, які потребують допомоги, але чим далі, тим складніше, тим важчий наш стан, самопочуття і здоров’я… Ми самі не можемо зібрати таку велику суму, яка потрібна для операції, тому дуже просимо, якщо маєте таку можливість, то допоможіть нам здійснити мрію, будь ласка», – звертаються близнята Дарина та Богдана до усіх небайдужих і благають допомогти, адже час не чекає.

Реквізити: Банк одержувача ПриватБанк
Номер рахунку 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПО 14360570.
№ картки 5168757394264784 (Струк Ніна Іванівна).

Замовити букетики можна за телефоном: 0 (95) 845 53 91 Дарина Струк

«Кришталеві» близнята з Волині розпочали власний бізнес, аби зібрати гроші на операції
«Кришталеві» близнята з Волині розпочали власний бізнес, аби зібрати гроші на операції
«Кришталеві» близнята з Волині розпочали власний бізнес, аби зібрати гроші на операції
«Кришталеві» близнята з Волині розпочали власний бізнес, аби зібрати гроші на операції


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Теги: Любешів, Струк, допомога, кришталева хвороба, гроші
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