Волинська спортсменка завоювала золото на Європейських іграх-2019





Веслувальниці Марія Повх і Людмила Кукліновська фінішували першими у фінальному заїзді байдарок-двійок на 200 метрів, повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.



Зауважимо, Марія Повх - волинянка. Спортсменка є ученицею відділення веслування на байдарках та каное ВОШВСМ. Тренери - Роман Повх та Роман Шевчук.





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