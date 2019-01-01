вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська спортсменка завоювала золото на Європейських іграх-2019

Волинська спортсменка завоювала золото на Європейських іграх-2019
Збірна України завоювала шосту золоту нагороду на Європейських іграх, які тривають у Мінську.

Веслувальниці Марія Повх і Людмила Кукліновська фінішували першими у фінальному заїзді байдарок-двійок на 200 метрів, повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.

Зауважимо, Марія Повх - волинянка. Спортсменка є ученицею відділення веслування на байдарках та каное ВОШВСМ. Тренери - Роман Повх та Роман Шевчук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Європейські ігри, Марія Повх, Волинь, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни стали більше купляти електрокарів
Сьогодні, 18:43
Тимчасово не курсуватиме поїзд «Львів–Ковель»
Сьогодні, 18:22
Волинська спортсменка завоювала золото на Європейських іграх-2019
Сьогодні, 18:10
Синоптики дали невтішний прогноз погоди на липень
Сьогодні, 18:01
У Луцьку горіло підприємство. ФОТО
Сьогодні, 17:43
Схожі новини
Юні «хрестоносці» - переможці двох міжнародних турнірів Юні «хрестоносці» - переможці двох міжнародних турнірів
Сьогодні, 06:58
З ким спарингуватиме «Волинь» влітку З ким спарингуватиме «Волинь» влітку
Сьогодні, 01:34
Волиняни – золоті призери Європейських ігор Волиняни – золоті призери Європейських ігор
24 червень, 20:55
Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України
21 червень, 22:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У замку Любарта – зустріч Порошенка з лучанами. ФОТО
Сьогодні, 19:17
 0
На Київщині вирувала негода: є загиблі і постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 18:52
 0
Волиняни стали більше купляти електрокарів
Сьогодні, 18:43
 0
Тимчасово не курсуватиме поїзд «Львів–Ковель»
Сьогодні, 18:22
 0
Волинська спортсменка завоювала золото на Європейських іграх-2019
Сьогодні, 18:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿