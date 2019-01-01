Волинська спортсменка завоювала золото на Європейських іграх-2019
Сьогодні, 18:10
Збірна України завоювала шосту золоту нагороду на Європейських іграх, які тривають у Мінську.
Веслувальниці Марія Повх і Людмила Кукліновська фінішували першими у фінальному заїзді байдарок-двійок на 200 метрів, повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
Зауважимо, Марія Повх - волинянка. Спортсменка є ученицею відділення веслування на байдарках та каное ВОШВСМ. Тренери - Роман Повх та Роман Шевчук.
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Веслувальниці Марія Повх і Людмила Кукліновська фінішували першими у фінальному заїзді байдарок-двійок на 200 метрів, повідомляє відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
Зауважимо, Марія Повх - волинянка. Спортсменка є ученицею відділення веслування на байдарках та каное ВОШВСМ. Тренери - Роман Повх та Роман Шевчук.
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