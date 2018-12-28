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У Луцьку серед проспекту їздила кінна підвода. КУРЙОЗ

У Луцьку серед проспекту їздила кінна підвода. КУРЙОЗ
У Луцьку проспектом Соборності рухався кінь, запряжений у підводу.

Курйозним відео з Інформаційним агентством ВолиньPost поділилися читачі.

З відео видно, як підвода, навантажена дерев'яними дошками, рухається поблизу ТЦ "Гостинець" вздовж проспекту Соборності.

Керманич підводи - чоловік, поруч з ним - жінка.



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Теги: підвода, кінь, віз, Луцьк, проспект Соборності
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