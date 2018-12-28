У Луцьку серед проспекту їздила кінна підвода. КУРЙОЗ





Курйозним відео з Інформаційним агентством ВолиньPost поділилися читачі.



З відео видно, як підвода, навантажена дерев'яними дошками, рухається поблизу ТЦ "Гостинець" вздовж проспекту Соборності.



Керманич підводи - чоловік, поруч з ним - жінка.







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