У Луцьку серед проспекту їздила кінна підвода. КУРЙОЗ
Сьогодні, 20:30
У Луцьку проспектом Соборності рухався кінь, запряжений у підводу.
Курйозним відео з Інформаційним агентством ВолиньPost поділилися читачі.
З відео видно, як підвода, навантажена дерев'яними дошками, рухається поблизу ТЦ "Гостинець" вздовж проспекту Соборності.
Керманич підводи - чоловік, поруч з ним - жінка.
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Курйозним відео з Інформаційним агентством ВолиньPost поділилися читачі.
З відео видно, як підвода, навантажена дерев'яними дошками, рухається поблизу ТЦ "Гостинець" вздовж проспекту Соборності.
Керманич підводи - чоловік, поруч з ним - жінка.
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