Озерний монстр: на Волині рибалка спіймав 23-кілограмового коропа. ФОТО

Євген Столярук впіймав коропа, вагою 23 кілограма.



Про це повідомляють



"У с. Туричани спіймали озерного монстра. Хто б міг подумати, що короп, вагою 23 кг водиться у такому місці.



Не даремно Турійський район відомий своїми озерами, тепер Турійщина славиться і своїми рибаками", - йдеться в повідомленні.





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