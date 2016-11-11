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Озерний монстр: на Волині рибалка спіймав 23-кілограмового коропа. ФОТО

Озерний монстр: на Волині рибалка спіймав 23-кілограмового коропа. ФОТО
Волинянин Євген Столярук впіймав коропа, вагою 23 кілограма.

Про це повідомляють Турійські новини.

"У с. Туричани спіймали озерного монстра. Хто б міг подумати, що короп, вагою 23 кг водиться у такому місці.

Не даремно Турійський район відомий своїми озерами, тепер Турійщина славиться і своїми рибаками", - йдеться в повідомленні.

Озерний монстр: на Волині рибалка спіймав 23-кілограмового коропа. ФОТО

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Теги: короп, Турійщина, Туричани, озеро, рибалка
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