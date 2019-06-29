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Українців визнали найсексуальнішою нацією світу

Українців визнали найсексуальнішою нацією світу
Українці стали найсексуальнішою нацією згідно з опитуванням компанії Big 7 Travel.

У зазначеному опитуванні взяли участь близько 1,5 млн осіб - пишуть Факти.

– В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року… Не дивно, що багато моделей саме з цієї країни, – йдеться у повідомленні.

Кожен учасник опитування сам визначав для себе значення слова сексуальний, оскільки компанія не надавала пояснень.

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Теги: рейтинг, нація, опитування
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