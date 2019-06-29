Українців визнали найсексуальнішою нацією світу





У зазначеному опитуванні взяли участь близько 1,5 млн осіб - пишуть



– В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року… Не дивно, що багато моделей саме з цієї країни, – йдеться у повідомленні.



Кожен учасник опитування сам визначав для себе значення слова сексуальний, оскільки компанія не надавала пояснень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці стали найсексуальнішою нацією згідно з опитуванням компанії Big 7 Travel.У зазначеному опитуванні взяли участь близько 1,5 млн осіб - пишуть Факти – В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року… Не дивно, що багато моделей саме з цієї країни, – йдеться у повідомленні.Кожен учасник опитування сам визначав для себе значення слова сексуальний, оскільки компанія не надавала пояснень.

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