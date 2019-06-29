Українців визнали найсексуальнішою нацією світу
Сьогодні, 04:28
Українці стали найсексуальнішою нацією згідно з опитуванням компанії Big 7 Travel.
У зазначеному опитуванні взяли участь близько 1,5 млн осіб - пишуть Факти.
– В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року… Не дивно, що багато моделей саме з цієї країни, – йдеться у повідомленні.
Кожен учасник опитування сам визначав для себе значення слова сексуальний, оскільки компанія не надавала пояснень.
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У зазначеному опитуванні взяли участь близько 1,5 млн осіб - пишуть Факти.
– В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року… Не дивно, що багато моделей саме з цієї країни, – йдеться у повідомленні.
Кожен учасник опитування сам визначав для себе значення слова сексуальний, оскільки компанія не надавала пояснень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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