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Раптово відірвався тромб: помер атовець з Волині

Раптово відірвався тромб: помер атовець з Волині
Учасник антитерорестичної операції Мельник Валентин Іванович із міста Камінь-Кашинський помер сьогодні, 30 червня, від раптового розриву тромбу.

Про це повідомили на сторінці громадської організації "Спілка воїнів АТО Волині".

Старший лейтенант Валентин Мельник проходив службу в 131 окремому розвідувальному батальйоні на посаді заступника командира роти з виховної роботи.

Ховатимуть чоловіка завтра, 1 липня, близько 12 години. Закликають провести воїна в останню путь.

Раптово відірвався тромб: помер атовець з Волині

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Теги: АТО, смерть, хвороба, тромб, помер воїн, Камінь-Кашинський
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