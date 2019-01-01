Раптово відірвався тромб: помер атовець з Волині
Сьогодні, 10:05
Учасник антитерорестичної операції Мельник Валентин Іванович із міста Камінь-Кашинський помер сьогодні, 30 червня, від раптового розриву тромбу.
Про це повідомили на сторінці громадської організації "Спілка воїнів АТО Волині".
Старший лейтенант Валентин Мельник проходив службу в 131 окремому розвідувальному батальйоні на посаді заступника командира роти з виховної роботи.
Ховатимуть чоловіка завтра, 1 липня, близько 12 години. Закликають провести воїна в останню путь.
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Про це повідомили на сторінці громадської організації "Спілка воїнів АТО Волині".
Старший лейтенант Валентин Мельник проходив службу в 131 окремому розвідувальному батальйоні на посаді заступника командира роти з виховної роботи.
Ховатимуть чоловіка завтра, 1 липня, близько 12 години. Закликають провести воїна в останню путь.
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