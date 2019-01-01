Раптово відірвався тромб: помер атовець з Волині

Мельник Валентин Іванович із міста Камінь-Кашинський помер сьогодні, 30 червня, від раптового розриву тромбу.



Про це повідомили на



Старший лейтенант Валентин Мельник проходив службу в 131 окремому розвідувальному батальйоні на посаді заступника командира роти з виховної роботи.



Ховатимуть чоловіка завтра, 1 липня, близько 12 години. Закликають провести воїна в останню путь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасник антитерорестичної операціїіз міста Камінь-Кашинський помер сьогодні, 30 червня, від раптового розриву тромбу.Про це повідомили на сторінці громадської організації "Спілка воїнів АТО Волині".Старший лейтенант Валентин Мельник проходив службу в 131 окремому розвідувальному батальйоні на посаді заступника командира роти з виховної роботи.Ховатимуть чоловіка завтра, 1 липня, близько 12 години. Закликають провести воїна в останню путь.

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