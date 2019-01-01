У Луцьку горить новобудова, де розташований ресторан «На вогні», ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Загорання трапилося у квартирі над рестораном «На вогні», що розташований на першому поверсі багатоповерхівки.



Наразі на місці працюють чотири екіпажі рятувальників та медики зі «швидкої».



Зауважимо, що наразі не всі квартири будинку вже заселені.



Станом на 15:20 пожежники загасили загороння.





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