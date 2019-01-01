Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:26
На вулиці Олеся Гончара, 3, що у Луцьку, п'яний підліток накинувся з кулаками на активіста.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Сергій Рижков.
«Патрульних визвали сусіди бо з 14:00 ці... дітки тут кричать, п'ють і слухають голосно музику і пісюна показують дітям знизу...
А знаєте, що тут робить «Самооборона»? Ми приїхали послухати з цими 16 річними пацанами Гімн Російскої федерації, катюшу, яка рацветала і гімн СССР з батяня комбат, які вони виставили колонку в вікно і транслювали...»
Також активіст пообіцяв, що до кожного із хлопців прийде разом з атовцями («яких вони мали на х..ю», – цитата) у їхні навчальні заклади.
Також у прес-службі патрульної поліції Волинської області прокоментували цей інцидент.
«По прибуттю патрульні встановили, що у квартирі перебуває група осіб (хлопці віком 16-18 років) з ознаками алкогольного сп'яніння, які, перебуваючи в квартирі, нецензурно лаялись до поліцейських та до сусідів. Підлітки не представлялись та не йшли на контакт», – повідомили у поліції.
«Через деякий час прибув громадський активіст Рижков С.М. який повідомив, що прийшов, так як вдень з вікон даної квартири нібито лунав гімн країни агресора (РФ, СРСР). Особи також почали нецензурно лаятись в адрес Рижкова та представників «Самооборони», під час цього мешканець даної квартири вибіг (кинувся) на сходинковий майданчик 6-го поверху з нецензурними криками до Рижкова.
Нами було припинено його правопорушення за допомогою фізичної сили та кайданок. Після чого прибув власник квартири, батько правопорушника 2002 р.н.» – пишуть патрульні.
«Було складено протокол за ст. 173 КУпАП (та протокол затримання) відносно 17-р порушника та проведено профбесіду з учасниками події та їх батьками, які в свою чергу "принесли" свої вибачення сусідам та нам та пообіцяли провести виховні заходи щодо своїх дітей.
Претензій по результату події ні в кого ні до кого немає», – йдеться у повідомленні патрульних.
УВАГА! НА ВІДЕО – НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Сергій Рижков.
«Патрульних визвали сусіди бо з 14:00 ці... дітки тут кричать, п'ють і слухають голосно музику і пісюна показують дітям знизу...
А знаєте, що тут робить «Самооборона»? Ми приїхали послухати з цими 16 річними пацанами Гімн Російскої федерації, катюшу, яка рацветала і гімн СССР з батяня комбат, які вони виставили колонку в вікно і транслювали...»
Також активіст пообіцяв, що до кожного із хлопців прийде разом з атовцями («яких вони мали на х..ю», – цитата) у їхні навчальні заклади.
Також у прес-службі патрульної поліції Волинської області прокоментували цей інцидент.
«По прибуттю патрульні встановили, що у квартирі перебуває група осіб (хлопці віком 16-18 років) з ознаками алкогольного сп'яніння, які, перебуваючи в квартирі, нецензурно лаялись до поліцейських та до сусідів. Підлітки не представлялись та не йшли на контакт», – повідомили у поліції.
«Через деякий час прибув громадський активіст Рижков С.М. який повідомив, що прийшов, так як вдень з вікон даної квартири нібито лунав гімн країни агресора (РФ, СРСР). Особи також почали нецензурно лаятись в адрес Рижкова та представників «Самооборони», під час цього мешканець даної квартири вибіг (кинувся) на сходинковий майданчик 6-го поверху з нецензурними криками до Рижкова.
Нами було припинено його правопорушення за допомогою фізичної сили та кайданок. Після чого прибув власник квартири, батько правопорушника 2002 р.н.» – пишуть патрульні.
«Було складено протокол за ст. 173 КУпАП (та протокол затримання) відносно 17-р порушника та проведено профбесіду з учасниками події та їх батьками, які в свою чергу "принесли" свої вибачення сусідам та нам та пообіцяли провести виховні заходи щодо своїх дітей.
Претензій по результату події ні в кого ні до кого немає», – йдеться у повідомленні патрульних.
УВАГА! НА ВІДЕО – НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!
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Коментарі 3
Той Рижков ще той...іст! На нього вже давно треба протоколи складати! Активіст хр...в!!!
Перетягнути пару разів гумовим кийком по спині. Відразу припинить спротив. А то цяцькаються з виродком.
а скажіть мені: 2 хв поліція не може вдіти кайданки на 17 річного хлопчину...що то за Поліція???а якби таких хлопаків було 5, то 5 нарядів було б чи може "Альфу" викликали??
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