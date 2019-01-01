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Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО

Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО
На вулиці Олеся Гончара, 3, що у Луцьку, п'яний підліток накинувся з кулаками на активіста.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Сергій Рижков.

«Патрульних визвали сусіди бо з 14:00 ці... дітки тут кричать, п'ють і слухають голосно музику і пісюна показують дітям знизу...

А знаєте, що тут робить «Самооборона»? Ми приїхали послухати з цими 16 річними пацанами Гімн Російскої федерації, катюшу, яка рацветала і гімн СССР з батяня комбат, які вони виставили колонку в вікно і транслювали...»

Також активіст пообіцяв, що до кожного із хлопців прийде разом з атовцями («яких вони мали на х..ю», – цитата) у їхні навчальні заклади.

Також у прес-службі патрульної поліції Волинської області прокоментували цей інцидент.

«По прибуттю патрульні встановили, що у квартирі перебуває група осіб (хлопці віком 16-18 років) з ознаками алкогольного сп'яніння, які, перебуваючи в квартирі, нецензурно лаялись до поліцейських та до сусідів. Підлітки не представлялись та не йшли на контакт», – повідомили у поліції.

«Через деякий час прибув громадський активіст Рижков С.М. який повідомив, що прийшов, так як вдень з вікон даної квартири нібито лунав гімн країни агресора (РФ, СРСР). Особи також почали нецензурно лаятись в адрес Рижкова та представників «Самооборони», під час цього мешканець даної квартири вибіг (кинувся) на сходинковий майданчик 6-го поверху з нецензурними криками до Рижкова.

Нами було припинено його правопорушення за допомогою фізичної сили та кайданок. Після чого прибув власник квартири, батько правопорушника 2002 р.н.» – пишуть патрульні.

«Було складено протокол за ст. 173 КУпАП (та протокол затримання) відносно 17-р порушника та проведено профбесіду з учасниками події та їх батьками, які в свою чергу "принесли" свої вибачення сусідам та нам та пообіцяли провести виховні заходи щодо своїх дітей.

Претензій по результату події ні в кого ні до кого немає», – йдеться у повідомленні патрульних.

Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО
Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО
Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО
Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО
Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО
Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО


УВАГА! НА ВІДЕО – НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!


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Теги: скандал, Луцьк, підліток, алкоголь, поліція
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Коментарі 3
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Той Рижков ще той...іст! На нього вже давно треба протоколи складати! Активіст хр...в!!!
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Перетягнути пару разів гумовим кийком по спині. Відразу припинить спротив. А то цяцькаються з виродком.
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а скажіть мені: 2 хв поліція не може вдіти кайданки на 17 річного хлопчину...що то за Поліція???а якби таких хлопаків було 5, то 5 нарядів було б чи може "Альфу" викликали??
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