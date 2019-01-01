Поїхала кіньми до синів і зникла: на Волині розшукують 78-річну жінку. ФОТО

78-річна жителька села Колодеже Горохівського району –зникла учора, 30 червня. надвечір, коли кіньми поїхала до синів у сусіднє село, але там її так і не дочекалися.Про зникнення тіткиповідомила її племінницяЖінка розповіла, що у неділю, 30 червня, близько 19 години, Надія Йосипівна виїхала кіньми із села Колодеже в напрямку до села Іванівка, що у Рожищенському районі. Дорогою над лісом вона долала цей шлях приблизно за годину, однак сини, які мали її зустріти «файно справили день молоді», – як каже родичка і помітили, що матері немає тільки зранку наступного дня. Сьогодні, 1 липня, про ситуацію повідомили до поліції.Пані Валентина розповіла, що Надія Мигляс часто їздила цією дорогою, то ж родичі не припускають, що вона могла заблукати, але просять місцевих поширювати інформацію і допомогти у пошуках 78-річної жінки.Якщо вам відома будь-яка інформація, закликають невідкладно повідомити її за номерами телефонів:або