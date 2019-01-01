Поїхала кіньми до синів і зникла: на Волині розшукують 78-річну жінку. ФОТО
Сьогодні, 10:58
78-річна жителька села Колодеже Горохівського району – Мигляс Надія Йосипівна зникла учора, 30 червня. надвечір, коли кіньми поїхала до синів у сусіднє село, але там її так і не дочекалися.
Про зникнення тітки Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила її племінниця Валентина Довгополюк.
Жінка розповіла, що у неділю, 30 червня, близько 19 години, Надія Йосипівна виїхала кіньми із села Колодеже в напрямку до села Іванівка, що у Рожищенському районі. Дорогою над лісом вона долала цей шлях приблизно за годину, однак сини, які мали її зустріти «файно справили день молоді», – як каже родичка і помітили, що матері немає тільки зранку наступного дня. Сьогодні, 1 липня, про ситуацію повідомили до поліції.
Пані Валентина розповіла, що Надія Мигляс часто їздила цією дорогою, то ж родичі не припускають, що вона могла заблукати, але просять місцевих поширювати інформацію і допомогти у пошуках 78-річної жінки.
Якщо вам відома будь-яка інформація, закликають невідкладно повідомити її за номерами телефонів: 097-601-90-56 або 102.
Головне фото – ілюстративне!
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Про зникнення тітки Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила її племінниця Валентина Довгополюк.
Жінка розповіла, що у неділю, 30 червня, близько 19 години, Надія Йосипівна виїхала кіньми із села Колодеже в напрямку до села Іванівка, що у Рожищенському районі. Дорогою над лісом вона долала цей шлях приблизно за годину, однак сини, які мали її зустріти «файно справили день молоді», – як каже родичка і помітили, що матері немає тільки зранку наступного дня. Сьогодні, 1 липня, про ситуацію повідомили до поліції.
Пані Валентина розповіла, що Надія Мигляс часто їздила цією дорогою, то ж родичі не припускають, що вона могла заблукати, але просять місцевих поширювати інформацію і допомогти у пошуках 78-річної жінки.
Якщо вам відома будь-яка інформація, закликають невідкладно повідомити її за номерами телефонів: 097-601-90-56 або 102.
Головне фото – ілюстративне!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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