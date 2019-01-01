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Поїхала кіньми до синів і зникла: на Волині розшукують 78-річну жінку. ФОТО

Поїхала кіньми до синів і зникла: на Волині розшукують 78-річну жінку. ФОТО
78-річна жителька села Колодеже Горохівського району – Мигляс Надія Йосипівна зникла учора, 30 червня. надвечір, коли кіньми поїхала до синів у сусіднє село, але там її так і не дочекалися.

Про зникнення тітки Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила її племінниця Валентина Довгополюк.

Жінка розповіла, що у неділю, 30 червня, близько 19 години, Надія Йосипівна виїхала кіньми із села Колодеже в напрямку до села Іванівка, що у Рожищенському районі. Дорогою над лісом вона долала цей шлях приблизно за годину, однак сини, які мали її зустріти «файно справили день молоді», – як каже родичка і помітили, що матері немає тільки зранку наступного дня. Сьогодні, 1 липня, про ситуацію повідомили до поліції.

Пані Валентина розповіла, що Надія Мигляс часто їздила цією дорогою, то ж родичі не припускають, що вона могла заблукати, але просять місцевих поширювати інформацію і допомогти у пошуках 78-річної жінки.

Якщо вам відома будь-яка інформація, закликають невідкладно повідомити її за номерами телефонів: 097-601-90-56 або 102.

Поїхала кіньми до синів і зникла: на Волині розшукують 78-річну жінку. ФОТО


Головне фото – ілюстративне!

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Теги: зникнення, Волинь, жінка зникла, Колодеже, Інанівка, коні, розшук
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