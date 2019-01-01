У Луцьку судять депутата Ткачука, який за 1100 доларів хотів «відмазати» свою фірму

Євгенієм Ткачуком посадовцю управління Держпраці.



Перше підготовче засідання у справі розпочалося у понеділок, 1 липня.



Нагадаємо, у лютому депутата Луцької міської ради Євгенія Ткачука затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю управління Держпраці в області.



23 лютого Євгенію Ткачуку



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24 лютого Євгенію Ткачуку обрали міру запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт. Щоправда, без електронного засобу контролю. Згодом суд змінив умови домашнього арешту. До 24 квітня Ткачуку заборонили залишати місце проживання в період з 22:00 до 07:00.



Захисником обранця громади Ткачука виступає Анатолій Петрушин, прокурором – Тарас Гуцуляк, служителем Феміди - Ярослав Артиш.



Анатолій Петрушин подав скаргу на дії слідчих у справі та бездіяльність прокурора. Зокрема, відзначив, що Євгенія Ткачука «заманювали в пастку» своїми діями.



«Вбачається фальсифікація матеріалів провадження», – заявив захисник депутата. Він каже, що посадовець управління Держпраці підбурював Ткачука своїми діями на надання хабара, страхав закриттям приватного підприємства, провокував висловлюваннями «думай», «вирішуй», потирав пальцями, натякаючи на неправомірну вигоду.



«Мельник (ред. – посадовець Держпраці) умисно перемістився у робочий час в кафе «Флірт», свідомо запропонував Ткачуку зайти в кафе, де знаходилися оперативники», – сказав Анатолій Петрушин.

Окрім того, під відеозапис обидвоє сказали, що не давали та не отримували неправомірну вигоду. Згодом оперативник виявив у журналі хабар і заявив, що його передав депутат, зауважив захисник Євгенія Ткачука.



Також оперуповноважений в один і той же час був на місці події 22 лютого, вилучав документи про допит свідка Мельника та складав документи в УСБУ, повідомив Петрушин. Тож попросив визнати незаконними дії слідчого Грудецького, оперуповноваженого Верхоляка, визнати порушенням відмову у праві на захист Євгенія Ткачука, протиправним залишення без розгляду письмового клопотання допиту як свідка Верхоляка, дії прокурора на підставі лише витягу з ЄДРР.



Також правозахисник попросив зробити засідання суду у справі Ткачука закритими, мовляв, сторона захисту буде наполягати на допиті працівників органів безпеки. Анатолій Петрушин повідомив, що інший захисник депутата Сергій Полячук готує відвід прокурору Тарасу Гуцуляку.



«Я не знаю, про що йдеться. Це якесь затягування справи?» - обурився прокурор.



Сторона захисту попросила перенести судове засідання. Суддя Ярослав Артиш призначив розгляд справи на 14:10 18 липня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд почав розгляд справи щодо надання неправомірної вигоди депутатомпосадовцю управління Держпраці.Перше підготовче засідання у справі розпочалося у понеділок, 1 липня.Нагадаємо, у лютому депутата Луцької міської радипосадовцю управління Держпраці в області.23 лютого Євгенію Ткачуку оголосили про підозру . Того ж дня по обіді депутата відвели в ГУНП у Волинській області, аби допитати як підозрюваного у скоєні злочину. Згодом його у кайданках посадили в службову автівку та відвезли знову ж до ізолятора тимчасового тримання 24 лютого Євгенію Ткачуку обрали міру запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт. Щоправда, без електронного засобу контролю. Згодом суд змінив умови домашнього арешту. До 24 квітня Ткачукув період з 22:00 до 07:00.Захисником обранця громади Ткачука виступає, прокурором –, служителем Феміди -Анатолій Петрушин подав скаргу на дії слідчих у справі та бездіяльність прокурора. Зокрема, відзначив, що Євгенія Ткачука «заманювали в пастку» своїми діями.«Вбачається фальсифікація матеріалів провадження», – заявив захисник депутата. Він каже, що посадовець управління Держпраці підбурював Ткачука своїми діями на надання хабара, страхав закриттям приватного підприємства, провокував висловлюваннями «думай», «вирішуй», потирав пальцями, натякаючи на неправомірну вигоду.«Мельник (ред. – посадовець Держпраці) умисно перемістився у робочий час в кафе «Флірт», свідомо запропонував Ткачуку зайти в кафе, де знаходилися оперативники», – сказав Анатолій Петрушин.Окрім того, під відеозапис обидвоє сказали, що не давали та не отримували неправомірну вигоду. Згодом оперативник виявив у журналі хабар і заявив, що його передав депутат, зауважив захисник Євгенія Ткачука.Також оперуповноважений в один і той же час був на місці події 22 лютого, вилучав документи про допит свідка Мельника та складав документи в УСБУ, повідомив Петрушин. Тож попросив визнати незаконними дії слідчого Грудецького, оперуповноваженого Верхоляка, визнати порушенням відмову у праві на захист Євгенія Ткачука, протиправним залишення без розгляду письмового клопотання допиту як свідка Верхоляка, дії прокурора на підставі лише витягу з ЄДРР.Також правозахисник попросив зробити засідання суду у справі Ткачука закритими, мовляв, сторона захисту буде наполягати на допиті працівників органів безпеки. Анатолій Петрушин повідомив, що інший захисник депутатаготує відвід прокурору Тарасу Гуцуляку.«Я не знаю, про що йдеться. Це якесь затягування справи?» - обурився прокурор.Сторона захисту попросила перенести судове засідання. Суддя Ярослав Артиш призначив розгляд справи на 14:10 18 липня.

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