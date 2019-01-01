78-річну волинянку, яка зникла дорогою до синів, знайшли без коней та пам'яті
Сьогодні, 12:10
78-річну Надію Мигляс, яка зникла вночі 30 червня знайшли її сини у лісі неподалік села Іванівка, куди вона прямувала. Жінка переконує, що не пам'ятає, що з нею трапилося і куди зникли коні, на яких вона їхала до родичів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила племінниця пані Надії – Валентина Довгополюк.
Нагадаємо, що у неділю, 30 червня, близько 19 години, Надія Йосипівна виїхала кіньми із села Колодеже в напрямку до села Іванівка, що у Рожищенському районі. Дорогою над лісом вона долала цей шлях приблизно за годину, однак сини на неї так і не дочекалися, тож уже сьогодні, 1 липня, жінку шукали усі небайдужі.
«Знайшли ми її без коней. Каже, що взагалі не пам'ятає, що з нею трапилося, хоча чудово розуміє, хто вона і де знаходиться. Не подумала певно повідомити про своє зникнення, тому сама шукала коней в лісі», – прокоментувала ситуацію пані Валентина.
Головне фото – ілюстративне!
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила племінниця пані Надії – Валентина Довгополюк.
Нагадаємо, що у неділю, 30 червня, близько 19 години, Надія Йосипівна виїхала кіньми із села Колодеже в напрямку до села Іванівка, що у Рожищенському районі. Дорогою над лісом вона долала цей шлях приблизно за годину, однак сини на неї так і не дочекалися, тож уже сьогодні, 1 липня, жінку шукали усі небайдужі.
«Знайшли ми її без коней. Каже, що взагалі не пам'ятає, що з нею трапилося, хоча чудово розуміє, хто вона і де знаходиться. Не подумала певно повідомити про своє зникнення, тому сама шукала коней в лісі», – прокоментувала ситуацію пані Валентина.
Головне фото – ілюстративне!
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