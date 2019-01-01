78-річну волинянку, яка зникла дорогою до синів, знайшли без коней та пам'яті

78-річну, яка зникла вночі 30 червня знайшли її сини у лісі неподалік села Іванівка, куди вона прямувала. Жінка переконує, що не пам'ятає, що з нею трапилося і куди зникли коні, на яких вона їхала до родичів.Про цеповідомила племінниця пані Надії –Нагадаємо, що у неділю, 30 червня, близько 19 години, Надія Йосипівнав напрямку до села Іванівка, що у Рожищенському районі. Дорогою над лісом вона долала цей шлях приблизно за годину, однак сини на неї так і не дочекалися, тож уже сьогодні, 1 липня, жінку шукали усі небайдужі.«Знайшли ми її без коней. Каже, що взагалі не пам'ятає, що з нею трапилося, хоча чудово розуміє, хто вона і де знаходиться. Не подумала певно повідомити про своє зникнення, тому сама шукала коней в лісі», – прокоментувала ситуацію пані Валентина.