«Це виключно технологія на легітимізацію ОРДЛО», – П’ятигорець про повернення Медведчуком полонених

Заступник голови Волинської ОДА, відомий блогервважає, що повернення4 полонених бойовиками українців додому – це крокдля того, аби змусити Україну домовлятися і таким чином показати світовій спільноті визнання так званих псевореспублік.Про це Денис П’ятигорець заявив в ефірі телеканалу «Прямий».На запитання ведучого про те, чи, повертаючи полонених Віктор Медведчук хотів використати це для користі своїй передвиборчій кампанії, П’ятигорець відповів:«Ця технологія нічого спільного з виборчою кампанією не має. Це виключно технологія на легітимізацію ОРДЛО в очах світового співтовариства. І це ми почули від Путіна на саміті G-20, який вийшов і сказав: «Ось бачите – поїхала людина з України до керівників ОРДЛО, з ними поговорила і вони відпустили. Я тут ні до чого. Україна, схаменіться. Ідіть на переговори з ватажками ОРДЛО і отримайте всіх своїх полонених», – сказав він, цитуючи Путіна.За його словами, Україна мала б зробити офіційну заяву про те, що ніколи перемовин з ватажками так званих псевдореспублік не буде. Натомість немає ні заяви МЗС, ні заяви президента.«Ще одна теза, яка пролунала у Путіна на саміті G-20: «Ну подивіться, полонені моряки, як я їх можу повернути? Вони під слідством. Закінчиться слідство. Будуть їм якісь там строки за те, що вони порушили російське законодавство. Потім будемо говорити», – додав П’ятигорець.Більше того, він зауважив, що Путін сказав, що керівник Генштабу ЗСУ заявив про те, що дії українських полонених, які нібито призвели до їхнього ув’язнення, - це провокація Порошенка. Мовляв, вони свідомо ішли на провокацію і порушували російське законодавство.«Але ніколи, ніколи, і я на цьому наголошую, ніде ви не знайдете в ЗМІ заяву керівника наших військ про те, що це була провокація Порошенка. Але де заява офіційна України? Де заперечення?Сьогодні по всьому світу транслюють тезу про те, що колишній, п’ятий президент України зробив провокацію. Про що це говорить? Це говорить про те, що це визнання російських територіальних вод навколо Криму, що це визнання Криму російським. І це втлумачується в голови світового співтовариства і через ЗМІ, які процитували Путіна», - пояснив П’ятигорець.На його переконання, через те, що Україна не зробила ніякої офіційної заяви щодо цієї ситуації і її не протиражували світові інформагентства, маємо сьогодні «скочування» думки світової спільноти до того, що у нас – громадянська війна, внутрішній конфлікт. «От в цьому полягає зло. Та Путіну плювати на наші вибори», - сказав П’ятигорець.«Мені здається, він (Віктор Медведчук – ред.) не підвищив собі рейтинг а ні на йоту. Не той в нього виборець. Його використали для того, щоби змушувати Україну домовлятися і визнавати невизнані республіки. Щоби вигородити Росію у цьому конфлікті і сказати, що Росія тут ні до чого», - резюмував заступник голови Волинської ОДА.Нагадаємо, 28 червня у Київбойовиків українцями. Серед них - волинянинНапередодні ж про звільнення громадян із ватажками самоназваних «ДНР» і «ЛНР» домовився кум Путіна Віктор Медведчук.