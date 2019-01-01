П'ятигорець розповів про можливі наслідки позову Портнова до Порошенка. ФОТО

Заступник голови Волинської ОДАрозповів, як позови екс-заступника голови Адміністрації президента придо п'ятого президента України Петра Порошенка можуть вплинути на економіку країни та здійснення, зокрема, соціальних виплат у найближчі роки.Про це він розповів у ефірі телеканалу «Прямий», відео якого розмістив на особистій сторінці у Facebook.Зокрема, Денис П'ятигорець пояснив можливі наслідки на прикладі одного з декількох позовів.«Як юрист за освітою хотів би зауважити дуже важливий фактор, який мають зрозуміти всі громадяни України. Подали на Порошенка до суду за те, що він віддав наказ про контрнаступ, аби визнати цей наказ незаконним. Всі, хто ненавидять Порошенка, аплодують і кажуть: «Класно, за це його посадять в тюрму», - каже П'ятигорець.Утім, за його словами, треба глибше дивитися на можливі наслідки такого позову."По-перше, проблема в іншому. Якщо корумповані суди все ж таки винесуть рішення, що цей наказ був незаконний, то автоматично, будь-який власник майна на окупованій території, який цього майна позбувся – а там і заводи пограбовані, і багато чого зруйновано, і багато чого попиляно на метал, – подасть позов на державу Україна, тому що наказ був підписаний не фізичною особою, а інститутом державним, Президентом України... І з кожної кишені кожного громадянина будуть виплати за цими позовами, за все зруйноване майно. Ось що стане наслідком цього позовупроти Порошенка за визнання незаконним наказу.Тож П'ятигорець звернувся до всіх, хто "аплодує в долоні", з питанням про те, чи готові вони заплатити за це з власної кишені."Ви готові чекати кілька десятків років підвищення ваших пенсій, зниження комунальних тарифів і всього того, чого ви хочете від нового президента? А ви нічого з цього не отримаєте, бо все заберуть ті самі олігархи, які пограбували країну, за безцінь все собі забрали, а тепер по ринковій ціні будуть вимагати відшкодування. І повірте, знаючи наші суди, вони отримають всі належні рішення суду», – сказав Денис П'ятигорець.Зауважимо, йдеться про наказ про контрнаступ на Донбасі 2014 року, через який на Порошенка порушили кримінальну справу.Сам же Порошенко, коментуючи цю ситуацію, зауважував, що саме внаслідок цього наказу вдалося звільнити дві третини Донбасу, даючи відсіч російській агресії. Тож він навпаки може гордо говорити, що це - саме його наказ.