На Світязі влаштували гарячі латиноамериканські танці просто у воді. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:41
На Світязі на День молоді учасники «Dance Camp Svityaz'–2019» у воді затанцювали латиноамериканський танець.
Відео танцю розмістила на своїй сторінці у Facebook лучанка Оксана Швець.
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Танцювальний табір на Світязі організували на базі відпочинку Східноєвропейського університету «Гарт» учасники популярного танцювального клубу «Salsa Clab», що діє у Луцьку.
Нагадаємо, що 25 червня стартував танцювальний фестиваль «Dance camp» на Шацьких озерах, який зібрав учасників зі всієї України.
Фото Андрія Гереги
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Відео танцю розмістила на своїй сторінці у Facebook лучанка Оксана Швець.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Танцювальний табір на Світязі організували на базі відпочинку Східноєвропейського університету «Гарт» учасники популярного танцювального клубу «Salsa Clab», що діє у Луцьку.
Нагадаємо, що 25 червня стартував танцювальний фестиваль «Dance camp» на Шацьких озерах, який зібрав учасників зі всієї України.
Фото Андрія Гереги
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Сьогодні, 17:41