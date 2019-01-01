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На Світязі влаштували гарячі латиноамериканські танці просто у воді. ФОТО. ВІДЕО

На Світязі влаштували гарячі латиноамериканські танці просто у воді. ФОТО. ВІДЕО
На Світязі на День молоді учасники «Dance Camp Svityaz'–2019» у воді затанцювали латиноамериканський танець.

Відео танцю розмістила на своїй сторінці у Facebook лучанка Оксана Швець.

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Танцювальний табір на Світязі організували на базі відпочинку Східноєвропейського університету «Гарт» учасники популярного танцювального клубу «Salsa Clab», що діє у Луцьку.

Нагадаємо, що 25 червня стартував танцювальний фестиваль «Dance camp» на Шацьких озерах, який зібрав учасників зі всієї України.


Фото Андрія Гереги
На Світязі влаштували гарячі латиноамериканські танці просто у воді. ФОТО. ВІДЕО
На Світязі влаштували гарячі латиноамериканські танці просто у воді. ФОТО. ВІДЕО
На Світязі влаштували гарячі латиноамериканські танці просто у воді. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Світязь, гарячий латиноамериканський танець, танцювальний фестиваль, волиняни
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