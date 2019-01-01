Слухали гімн СРСР, матюкалися і показували статеві органи: скандальні луцькі підлітки вибачилися за свій вчинок
Сьогодні, 19:30
Учасники п'яного дебошу у одному із луцьких будинків – Андрій Гатюк та Максим Чорний вибачилися перед мешканцями міста та учасниками АТО, яких вони публічно ображали під час своїх гулянь.
Відеозвернення опублікували у соцмережі Instagram.
Нагадаємо, що вчора, 30 червня, у будинку по вулиці Олеся Гончара, 3, п'яні підлітки, віком 16-18 років, голосно слухали музику, гричали і показували статеві органи дітям знизу.
Сусіди викликали патрульних, але юнаки не йшли на контакт. Згодом один із хлопців і взагалі накинувся з кулаками на активіста.
Зі слів підлітків, вони визнають свою провину, а за такий вчинок – соромно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відеозвернення опублікували у соцмережі Instagram.
Нагадаємо, що вчора, 30 червня, у будинку по вулиці Олеся Гончара, 3, п'яні підлітки, віком 16-18 років, голосно слухали музику, гричали і показували статеві органи дітям знизу.
Сусіди викликали патрульних, але юнаки не йшли на контакт. Згодом один із хлопців і взагалі накинувся з кулаками на активіста.
Зі слів підлітків, вони визнають свою провину, а за такий вчинок – соромно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Бешкетник з 40-го кварталу: Шкітер розповів про особисте. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Слухали гімн СРСР, матюкалися і показували статеві органи: скандальні луцькі підлітки вибачилися за свій вчинок
Сьогодні, 19:30
Волинь отримала 110 тисяч від заготівлі ягід
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 липня
Сьогодні, 19:00