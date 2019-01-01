Слухали гімн СРСР, матюкалися і показували статеві органи: скандальні луцькі підлітки вибачилися за свій вчинок

Андрій Гатюк та Максим Чорний вибачилися перед мешканцями міста та учасниками АТО, яких вони публічно ображали під час своїх гулянь.



Відеозвернення опублікували у соцмережі Instagram.



Нагадаємо, що вчора, 30 червня, у будинку по вулиці Олеся Гончара, 3, п'яні підлітки, віком 16-18 років,



Сусіди викликали патрульних, але юнаки не йшли на контакт. Згодом один із хлопців і взагалі накинувся з кулаками на активіста.



Зі слів підлітків, вони визнають свою провину, а за такий вчинок – соромно.





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