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Слухали гімн СРСР, матюкалися і показували статеві органи: скандальні луцькі підлітки вибачилися за свій вчинок

Слухали гімн СРСР, матюкалися і показували статеві органи: скандальні луцькі підлітки вибачилися за свій вчинок
Учасники п'яного дебошу у одному із луцьких будинків – Андрій Гатюк та Максим Чорний вибачилися перед мешканцями міста та учасниками АТО, яких вони публічно ображали під час своїх гулянь.

Відеозвернення опублікували у соцмережі Instagram.

Нагадаємо, що вчора, 30 червня, у будинку по вулиці Олеся Гончара, 3, п'яні підлітки, віком 16-18 років, голосно слухали музику, гричали і показували статеві органи дітям знизу.

Сусіди викликали патрульних, але юнаки не йшли на контакт. Згодом один із хлопців і взагалі накинувся з кулаками на активіста.

Зі слів підлітків, вони визнають свою провину, а за такий вчинок – соромно.


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Теги: Луцьк, підлітки, поліція, алкоголь, СРСР
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