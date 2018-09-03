На Волині оголосили найвищий клас пожежної небезпеки

Через спеку на території Волинської області оголосили надзвичайний - 5 клас пожежної небезпеки.За таких умов – надто високий ризик виникнення пожеж, - йдеться у повідомленні на сайті Волинського управління лісового та мисливського господарства.Лісівники закликають всіх, хто перебуває в лісі, бути максимально уважними та відповідальними."Шановні громадяни, контролюйте свою поведінку під час збору ягід та грибів. У жодному випадку не розводьте багаття, не кидайте в лісі непогашені сірники та недопалки, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я. Також не випалюйте траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду і на територіях, що прилягають до нього. Не спалюйте сміття, тому що наслідки можуть бути непередбачуваними", - звертаються до громадян працівники лісу.Нагадаємо також, що у лісові масиви тимчасово обмежено в’їзд автотранспорту. Адже іскри, що вилітають із вихлопних труб автомобіля, також можуть спричинити загоряння.