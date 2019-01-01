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Лучани просять облаштувати для візочників в`їзд у замок Любарта

Лучани просять облаштувати для візочників в`їзд у замок Любарта
У Луцьку просять створити нормальні умови для потрапляння людей з обмеженими можливостями до Луцького замку.

Таку прохання в Єдиній системі місцевих петицій зареєструвала Світлана Зозуля.

"Задля самої можливості, перш за все, людям на візках потрапити у нашу древню твердиню, де проводять багато культурно-масових заходів, пропоную профільному управлінню міської ради, дирекції історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" розглянути можливості для створення умов доступності древньої твердині для людей з інвалідністю", - йдеться у тексті.

Авторка петиції зазначає, що відвідуючи замок, ніхто не замислюємося над тим, що не всі земляки та гості міста можуть туди без перешкод потрапити.

Світлана Зозуля зізналася, що замислитися над цим її змусив громадський діяч та мандрівник Дмитро Щебетюк, який нещодавно спробував "підкорити" нашу древню твердиню на візку.

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Теги: Луцьк, петиція
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