У Луцьку від раку помер атовець
Сьогодні, 11:03
У Луцьку від онкозахворювання помер 43-річний учасник АТО Киричук Юрій Петрович.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів керівник міської організації спілки воїнів АТО Олег Кобилинський.
Похорон відбудеться сьогодні, 2 липня, о 13:30.
Відомо, що чоловік проходив військову службу у 1-ій окремій Сіверській танковій бригаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого воїна.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів керівник міської організації спілки воїнів АТО Олег Кобилинський.
Похорон відбудеться сьогодні, 2 липня, о 13:30.
Відомо, що чоловік проходив військову службу у 1-ій окремій Сіверській танковій бригаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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