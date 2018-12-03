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У Луцьку від раку помер атовець

У Луцьку від раку помер атовець
У Луцьку від онкозахворювання помер 43-річний учасник АТО Киричук Юрій Петрович.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів керівник міської організації спілки воїнів АТО Олег Кобилинський.

Похорон відбудеться сьогодні, 2 липня, о 13:30.

Відомо, що чоловік проходив військову службу у 1-ій окремій Сіверській танковій бригаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого воїна.

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Теги: смерть, атовець, Луцьк
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