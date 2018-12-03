У Луцьку від раку помер атовець

Киричук Юрій Петрович.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів керівник міської організації спілки воїнів АТО Олег Кобилинський.



Похорон відбудеться сьогодні, 2 липня, о 13:30.



Відомо, що чоловік проходив військову службу у 1-ій окремій Сіверській танковій бригаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого воїна.

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