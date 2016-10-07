Лучани «штурмують» мерію через майже сотню ліквідованих зупинок





Про це йдеться у звіті управління транспорту та зв'язку мерії за 6 місяців 2019 року.



До служби оперативного реагування 15-80 надійшло 532 звернення щодо роботи транспорту у місті, з них 90 стосувались роботи тролейбусів.



У зверненнях лучани нарікали на порушення розкладу руху, порушення схеми руху, стан транспортного засобу, комфортність перевезень, працездатність бортових пристроїв, культура обслуговування, взаємовідносини пасажира та водія, стан зупинок громадського транспорту. Надходили також прохання і пропозиції щодо покращення роботи громадського транспорту.



Також на лінію оперативного реагування міськради надійшло 119 дзвінків, що викликані рішення виконавчого комітету від 15 травня № 295-1 “Про затвердження переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень”.



Нагадаємо, тоді члени виконкому підтримали проект рішення про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку отримали понад сотню дзвінків з наріканнями щодо ліквідації зупинок громадського транспорту.Про це йдеться у звіті управління транспорту та зв'язку мерії за 6 місяців 2019 року.До служби оперативного реагування 15-80 надійшло 532 звернення щодо роботи транспорту у місті, з них 90 стосувались роботи тролейбусів.У зверненнях лучани нарікали на порушення розкладу руху, порушення схеми руху, стан транспортного засобу, комфортність перевезень, працездатність бортових пристроїв, культура обслуговування, взаємовідносини пасажира та водія, стан зупинок громадського транспорту. Надходили також прохання і пропозиції щодо покращення роботи громадського транспорту.Також на лінію оперативного реагування міськради надійшло 119 дзвінків, що викликані рішення виконавчого комітету від 15 травня № 295-1 “Про затвердження переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень”.Нагадаємо, тоді члени виконкому підтримали проект рішення про ліквідацію 83 зупинок у Луцьку

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