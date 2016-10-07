вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани «штурмують» мерію через майже сотню ліквідованих зупинок

Лучани «штурмують» мерію через майже сотню ліквідованих зупинок
У Луцьку отримали понад сотню дзвінків з наріканнями щодо ліквідації зупинок громадського транспорту.

Про це йдеться у звіті управління транспорту та зв'язку мерії за 6 місяців 2019 року.

До служби оперативного реагування 15-80 надійшло 532 звернення щодо роботи транспорту у місті, з них 90 стосувались роботи тролейбусів.

У зверненнях лучани нарікали на порушення розкладу руху, порушення схеми руху, стан транспортного засобу, комфортність перевезень, працездатність бортових пристроїв, культура обслуговування, взаємовідносини пасажира та водія, стан зупинок громадського транспорту. Надходили також прохання і пропозиції щодо покращення роботи громадського транспорту.

Також на лінію оперативного реагування міськради надійшло 119 дзвінків, що викликані рішення виконавчого комітету від 15 травня № 295-1 “Про затвердження переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень”.

Нагадаємо, тоді члени виконкому підтримали проект рішення про ліквідацію 83 зупинок у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: транспорт, маршрутки, Луцьк, зупинки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 липня
Сьогодні, 19:00
На Закарпатті після візиту до стоматолога померла молода дівчина
Сьогодні, 18:30
Лучани «штурмують» мерію через майже сотню ліквідованих зупинок
Сьогодні, 18:18
У селі на Волині злодії «обчистили» хату-пустку
Сьогодні, 18:01
Розповіли про стан потерпілих в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої». ВІДЕО
Сьогодні, 17:42
Схожі новини
За проїзд у маршрутках Луцька відтепер доведеться платити 6 гривень За проїзд у маршрутках Луцька відтепер доведеться платити 6 гривень
23 травень, 10:37
У Луцьку хочуть перенести і забрати деякі зупинки У Луцьку хочуть перенести і забрати деякі зупинки
13 травень, 13:40
Мешканці Ківерцівської нарешті користуватимуться громадським транспортом. ФОТО Мешканці Ківерцівської нарешті користуватимуться громадським транспортом. ФОТО
07 жовтень, 2016, 20:51
Електронне табло «МАК» біля ЦУМу невдовзі знову запрацює Електронне табло «МАК» біля ЦУМу невдовзі знову запрацює
07 жовтень, 2016, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО
01 липень, 10:26
 1
У Луцьку збиратимуть підписи, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід
Сьогодні, 19:02
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 липня
Сьогодні, 19:00
 0
На Закарпатті після візиту до стоматолога померла молода дівчина
Сьогодні, 18:30
 0
Лучани «штурмують» мерію через майже сотню ліквідованих зупинок
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿