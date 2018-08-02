Зірвані дахи і поламані дерева: сильний вітер наробив лиха на Волині. ФОТО

У Любешівському районі вчора під вечір, 1 липня, сильний вітер буквально за декілька хвилин наробив людям біди.Дерева ламалися і обривали лінії електропередач, а десь і шифер із покрівель познімало, - пише газета Нове життя.Керівник Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго»зазначив, що в ряді населених пунктів мали стійкі пошкодження і необхідно було провести комплекс робіт для відновлення електропостачання.Тож цілу ніч і до 5 ранку ліквідовували обриви, проводили перемикання на резервні схеми живлення, аби люди отримали світло.Сьогодні, 2 липня, роботи продовжили, крім того, надходили нові повідомлення про знеструмлення. Зазначається, що обриви ліній електропередач спровокували дерева, котрі попадали на них.У Любешеві теж були обриви, найбільше постраждала вулиця та провулок Пушкіна. Тут дерево обірвало електролінію й проводи, по яких здійснювався інтернетзв’язок, та перекрило дорогу.Подібне спостерігалося і в центрі села Судче.В.о. старостирозповіла, що по декілька шиферин у багатьох познімало як на господарських, так і на житлових будівлях. Така ж ситуація була і в Дольську та Люб’язі, про що повідомили сільські голови Ігор Кузьмич та Борис Шубич. Крім того, в Люб’язі старий ясен упав на хату, господар якої немісцевий, тому в домі ніхто не живе. Дещо розкрило дахи школи та спортзалу, але швидко їх перекрили. ﻿