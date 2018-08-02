Зірвані дахи і поламані дерева: сильний вітер наробив лиха на Волині. ФОТО
Сьогодні, 16:06
У Любешівському районі вчора під вечір, 1 липня, сильний вітер буквально за декілька хвилин наробив людям біди.
Дерева ламалися і обривали лінії електропередач, а десь і шифер із покрівель познімало, - пише газета Нове життя.
Керівник Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Боснюк зазначив, що в ряді населених пунктів мали стійкі пошкодження і необхідно було провести комплекс робіт для відновлення електропостачання.
Тож цілу ніч і до 5 ранку ліквідовували обриви, проводили перемикання на резервні схеми живлення, аби люди отримали світло.
Сьогодні, 2 липня, роботи продовжили, крім того, надходили нові повідомлення про знеструмлення. Зазначається, що обриви ліній електропередач спровокували дерева, котрі попадали на них.
У Любешеві теж були обриви, найбільше постраждала вулиця та провулок Пушкіна. Тут дерево обірвало електролінію й проводи, по яких здійснювався інтернетзв’язок, та перекрило дорогу.
Подібне спостерігалося і в центрі села Судче.
В.о. старости Олена Бас розповіла, що по декілька шиферин у багатьох познімало як на господарських, так і на житлових будівлях. Така ж ситуація була і в Дольську та Люб’язі, про що повідомили сільські голови Ігор Кузьмич та Борис Шубич. Крім того, в Люб’язі старий ясен упав на хату, господар якої немісцевий, тому в домі ніхто не живе. Дещо розкрило дахи школи та спортзалу, але швидко їх перекрили.
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Дерева ламалися і обривали лінії електропередач, а десь і шифер із покрівель познімало, - пише газета Нове життя.
Керівник Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Боснюк зазначив, що в ряді населених пунктів мали стійкі пошкодження і необхідно було провести комплекс робіт для відновлення електропостачання.
Тож цілу ніч і до 5 ранку ліквідовували обриви, проводили перемикання на резервні схеми живлення, аби люди отримали світло.
Сьогодні, 2 липня, роботи продовжили, крім того, надходили нові повідомлення про знеструмлення. Зазначається, що обриви ліній електропередач спровокували дерева, котрі попадали на них.
У Любешеві теж були обриви, найбільше постраждала вулиця та провулок Пушкіна. Тут дерево обірвало електролінію й проводи, по яких здійснювався інтернетзв’язок, та перекрило дорогу.
Подібне спостерігалося і в центрі села Судче.
В.о. старости Олена Бас розповіла, що по декілька шиферин у багатьох познімало як на господарських, так і на житлових будівлях. Така ж ситуація була і в Дольську та Люб’язі, про що повідомили сільські голови Ігор Кузьмич та Борис Шубич. Крім того, в Люб’язі старий ясен упав на хату, господар якої немісцевий, тому в домі ніхто не живе. Дещо розкрило дахи школи та спортзалу, але швидко їх перекрили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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