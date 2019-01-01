У Луцьку не можуть знайти перевізника на маршрут №23
Сьогодні, 18:05
У Луцьку повторно оголосили конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №23, оскільки під час попереднього не було жодного претендента.
Про це йшлося у середу, 3 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Маршрут №23 називатиметься «Центральний ринок – Адреналін Сіті». Шлях пролягатиме у напрямку: Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Соборності, Карпенка-Карого, Задворецька, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Задворецька, Карпенка-Карого, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева (місце міжзмінного відстою на вул. Карбишева, 1в на території КРЦ «Адреналін Сіті»).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 3 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Маршрут №23 називатиметься «Центральний ринок – Адреналін Сіті». Шлях пролягатиме у напрямку: Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Соборності, Карпенка-Карого, Задворецька, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Задворецька, Карпенка-Карого, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева (місце міжзмінного відстою на вул. Карбишева, 1в на території КРЦ «Адреналін Сіті»).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поліцейські кличуть лучан на святкову неформальну зустріч
Сьогодні, 18:51
У Луцьку не можуть знайти перевізника на маршрут №23
Сьогодні, 18:05
Лучани зібрали понад 8 тисяч підписів, аби Мінекології перевірило завод «Біо Пек» через сморід
Сьогодні, 17:49
На Волинь знову приїде DZIDZIO
Сьогодні, 17:45