На Волині ще дві громади юридично перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 11:10
У Волинській області ще 2 громади офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.
Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови ОДА Олександра Киричука.
Зміни внесли до статутів таких релігійних громад:
- релігійної громади «Свято-Борисо-Глібська релігійна громада Української православної церкви с. Романів Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада князів страстотерпців Бориса і Гліба Православної церкви України села Романів Луцького району Волинської області»;
- «Свято-Покровської громади Української православної церкви» в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Православної церкви України села Широке Горохівського району Волинської області».
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Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови ОДА Олександра Киричука.
Зміни внесли до статутів таких релігійних громад:
- релігійної громади «Свято-Борисо-Глібська релігійна громада Української православної церкви с. Романів Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада князів страстотерпців Бориса і Гліба Православної церкви України села Романів Луцького району Волинської області»;
- «Свято-Покровської громади Української православної церкви» в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Православної церкви України села Широке Горохівського району Волинської області».
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