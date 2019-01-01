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На Волині ще дві громади юридично перейшли до ПЦУ

На Волині ще дві громади юридично перейшли до ПЦУ
У Волинській області ще 2 громади офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.

Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови ОДА Олександра Киричука.

Зміни внесли до статутів таких релігійних громад:
- релігійної громади «Свято-Борисо-Глібська релігійна громада Української православної церкви с. Романів Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада князів страстотерпців Бориса і Гліба Православної церкви України села Романів Луцького району Волинської області»;

- «Свято-Покровської громади Української православної церкви» в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Православної церкви України села Широке Горохівського району Волинської області».

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Теги: ПЦУ, УПЦ (МП), релігія
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