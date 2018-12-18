Громаді на Волині, яка після переходу до ПЦУ провела перше богослужіння на сходах церкви, віддали храм





Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови ОДА Олександра Киричука.



Нагадаємо, громада вирішила перейти до ПЦУ



Утім, перше богослужіння у складі Православної церкви України у селі Мишів Іваничівського благочиння Іван Щербан, який не підтримав рішення громади, і на далі продовжує віддано служити Московському патріархату, не дав ключі від Свято-Миколаївського храму, тому парафіяни молились біля храму.



Тепер же громаді, яка перейшла до ПЦУ, передали у постійне користування культову споруду села Мишів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свято-Миколаївській релігійній громаді ПЦУ села Мишів Іваничівського району передали храм у користування.Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови ОДАНагадаємо, громада вирішила перейти до ПЦУ ще у лютому Утім, перше богослужіння у складі Православної церкви України у селі Мишів Іваничівського благочиння відбулося на порозі храму . Місцевий священик, який не підтримав рішення громади, і на далі продовжує віддано служити Московському патріархату, не дав ключі від Свято-Миколаївського храму, тому парафіяни молились біля храму.Тепер же громаді, яка перейшла до ПЦУ, передали у постійне користування культову споруду села Мишів.

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