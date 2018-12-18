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Громаді на Волині, яка після переходу до ПЦУ провела перше богослужіння на сходах церкви, віддали храм

Громаді на Волині, яка після переходу до ПЦУ провела перше богослужіння на сходах церкви, віддали храм
Свято-Миколаївській релігійній громаді ПЦУ села Мишів Іваничівського району передали храм у користування.

Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови ОДА Олександра Киричука.

Нагадаємо, громада вирішила перейти до ПЦУ ще у лютому.

Утім, перше богослужіння у складі Православної церкви України у селі Мишів Іваничівського благочиння відбулося на порозі храму. Місцевий священик Іван Щербан, який не підтримав рішення громади, і на далі продовжує віддано служити Московському патріархату, не дав ключі від Свято-Миколаївського храму, тому парафіяни молились біля храму.

Тепер же громаді, яка перейшла до ПЦУ, передали у постійне користування культову споруду села Мишів.

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Теги: релігія, храм, Мишів
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