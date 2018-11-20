Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому

5 років тому із луцької родини зник домашній улюбленець – песик. Господарі довго його шукали, проте це не дало жодних результатів. Згодом вони втратили будь-яку надію знову побачити свого чотирилапого друга, однак дива трапляються.Знесиленого і хворого тиждень тому його підібрали волонтери, щоправда тоді і не знали, що це той самий «згуба» Барс, за яким вже так довго сумують вдома. Про церозповіли у КП «Ласка».Песика помітила волонтерка. Розповіла, що він лежав на зупинці поблизу обласної лікарні, був наляканим і знесиленим, вона й викликала працівників підприємства на місце. «Голову він підняв, але від їжі відмовлявся», – написала жінка у Facebook.Його відразу ж відвезли до клініки "Олтан Вет", яка була поруч, там виявили, що собака має старі переломи скакового суглобу задньої лапки, а також зламану передню. Тоді його вирішили знову не травмувати і виходити курсом ліків для зміцнення і відновлення м’язової тканини. Зазначили, що малий також мав підвищену температуру. Припускають, що це через стрес і виснаження. Додатково зробили аналізи, усі вони – в нормі.На КП «Ласка» прийняли рішення залишити його жити у себе, бо з такими травмами боротися за своє існування на вулиці йому було б дуже складно. Дали кличку Білл та номерний жетон.Фотографію нового жителя підприємства і оголошення про пошук господарів виклали у соцмережі та на офіційній сторінці КП «Ласка» у Facebook, тоді і трапилося диво.На світлинахупізнала свого втраченого улюбленця.Як виявилося, собаку звати Барсик і господарі востаннє бачили його аж 5 років тому.Пересвідчитися в тому, що це й справді він, на «Ласку» жінка приїхала із донькою. Кажуть, що емоціям не було меж: щирі сльози радості і довгі обійми. Додому, де на нього так довго чекають, Барсик поїде вже у п’ятницю.