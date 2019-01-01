Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Магазин, ФАП
с. Маркостав
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-13:00
с. Соснина вул. Б.Хмельницького
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-8 КТП-16 09:00 – 17:00 ПП Придатко Б.І. м.Камінь-Каширський, вул.. Л.Українки, вул.. Садова, пров. Садовий, вул. Огородна.
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-182 09:00 – 17:00 ПП Хоровець О.О., К-Каширська РССТ (бар «Каштан»), ПП Сельвесюк С.С. (м-н «Маяк»), ПП Єсіпенко В.А. (піцерія). м.Камінь-Каширський, м-н. Незалежності..
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
КиївСтар, Дитсадок №16. Б/М Шухевича 4, Дитсадок №17, Торговий павільйон Грушевського 16а, Тростянецькі ковбаси, Аптека, Перукарня, вул. Перемогі 7, 11,
вул. Шухевича 4,6,
вул. Грушевського 16, 17, 19
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут с. Коцюри
2. 9:00 – 17:00 Побут с. Згорани вул. Зарічна
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ:
вул.Полуботка, 1-15, 2-18
вул.Ціолковського, 1-23, 2-18
вул.К.Савури
вул.К.Карого
вул.Кутузова, 2-18, 1-19
вул.Некрасова, 1
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13. КТП-208 9:00-17:00 с.Ворончин ФАП с.Ворончин, вул.Шкільна
14. КТП-207 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок, магазин, сільська рада, церква с.Ворончин, вул.Гагаріна, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Шкільна
15. ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
16. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Немир, Раймісто с.Немир, Раймісто
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-57-01 від ЛР-76 10:00-17:00 Школа, ПП Левчук, база відпочинку Срібниця, ПП Гапіч ПП Тарасюк, ПП Зорик, ПП Данилюк ПП Горун, моб звязок Київстар. с Любохини -повністю
Турійський район
1. 10:00-16:30
с.Гайки
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Магазин, ФАП
с. Маркостав
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-13:00
с. Соснина вул. Б.Хмельницького
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-8 КТП-16 09:00 – 17:00 ПП Придатко Б.І. м.Камінь-Каширський, вул.. Л.Українки, вул.. Садова, пров. Садовий, вул. Огородна.
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-182 09:00 – 17:00 ПП Хоровець О.О., К-Каширська РССТ (бар «Каштан»), ПП Сельвесюк С.С. (м-н «Маяк»), ПП Єсіпенко В.А. (піцерія). м.Камінь-Каширський, м-н. Незалежності..
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
КиївСтар, Дитсадок №16. Б/М Шухевича 4, Дитсадок №17, Торговий павільйон Грушевського 16а, Тростянецькі ковбаси, Аптека, Перукарня, вул. Перемогі 7, 11,
вул. Шухевича 4,6,
вул. Грушевського 16, 17, 19
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут с. Коцюри
2. 9:00 – 17:00 Побут с. Згорани вул. Зарічна
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ:
вул.Полуботка, 1-15, 2-18
вул.Ціолковського, 1-23, 2-18
вул.К.Савури
вул.К.Карого
вул.Кутузова, 2-18, 1-19
вул.Некрасова, 1
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13. КТП-208 9:00-17:00 с.Ворончин ФАП с.Ворончин, вул.Шкільна
14. КТП-207 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок, магазин, сільська рада, церква с.Ворончин, вул.Гагаріна, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Шкільна
15. ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
16. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Немир, Раймісто с.Немир, Раймісто
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-57-01 від ЛР-76 10:00-17:00 Школа, ПП Левчук, база відпочинку Срібниця, ПП Гапіч ПП Тарасюк, ПП Зорик, ПП Данилюк ПП Горун, моб звязок Київстар. с Любохини -повністю
Турійський район
1. 10:00-16:30
с.Гайки
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