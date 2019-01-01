Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00Магазин, ФАПс. МаркоставВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-13:00с. Соснина вул. Б.Хмельницького1. ПЛ-0,4кВ Л-8 КТП-16 09:00 – 17:00 ПП Придатко Б.І. м.Камінь-Каширський, вул.. Л.Українки, вул.. Садова, пров. Садовий, вул. Огородна.2. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-182 09:00 – 17:00 ПП Хоровець О.О., К-Каширська РССТ (бар «Каштан»), ПП Сельвесюк С.С. (м-н «Маяк»), ПП Єсіпенко В.А. (піцерія). м.Камінь-Каширський, м-н. Незалежності..Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 13:30-17:00КиївСтар, Дитсадок №16. Б/М Шухевича 4, Дитсадок №17, Торговий павільйон Грушевського 16а, Тростянецькі ковбаси, Аптека, Перукарня, вул. Перемогі 7, 11,вул. Шухевича 4,6,вул. Грушевського 16, 17, 19Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00 – 17:00Побут с. Коцюри2. 9:00 – 17:00 Побут с. Згорани вул. ЗарічнаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00 – 17:00м.Нововолинськ:вул.Полуботка, 1-15, 2-18вул.Ціолковського, 1-23, 2-18вул.К.Савуривул.К.Кароговул.Кутузова, 2-18, 1-19вул.Некрасова, 1Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна6. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру13. КТП-208 9:00-17:00 с.Ворончин ФАП с.Ворончин, вул.Шкільна14. КТП-207 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок, магазин, сільська рада, церква с.Ворончин, вул.Гагаріна, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Шкільна15. ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж16. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Немир, Раймісто с.Немир, Раймісто1. ПЛ-10кВ Л-57-01 від ЛР-76 10:00-17:00 Школа, ПП Левчук, база відпочинку Срібниця, ПП Гапіч ПП Тарасюк, ПП Зорик, ПП Данилюк ПП Горун, моб звязок Київстар. с Любохини -повністю1. 10:00-16:30с.Гайки