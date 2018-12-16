Бабуся з Волині зв`язала шарфи для Епіфанія та інших владик ПЦУ. ФОТО

Жителька Волинської області 86-річна волинянка Марія Мостепанюк в’яже шарфи та дарує їх архієреям та священникам ПЦУ.Віднедавна шарф від волинянки зігріватиме і Предстоятеля ПЦУ, митрополита, - повідомляє «Волинь UA».Почесна місія передати подарунок предстоятелю ПЦУ випала отцю, який зустрівся з митрополитом Епіфанієм минулих вихідних у Берестечку.Ще раніше шарфи від волинянки отримали митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський, єпископ Володимир-Волинський та Турійський, голова київської Ставропігії - постійного представництва Константинопольської православної церкви отецьта багато священників.За словами отця Віктора, кожен вузлик шалика – з молитвою, адже пані Марія лише з Божим словом на устах сідає за в’язання.