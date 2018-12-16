Бабуся з Волині зв`язала шарфи для Епіфанія та інших владик ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 00:06
Жителька Волинської області 86-річна волинянка Марія Мостепанюк в’яже шарфи та дарує їх архієреям та священникам ПЦУ.
Віднедавна шарф від волинянки зігріватиме і Предстоятеля ПЦУ, митрополита Епіфанія, - повідомляє «Волинь UA».
Почесна місія передати подарунок предстоятелю ПЦУ випала отцю Віктору (Мартиненку), який зустрівся з митрополитом Епіфанієм минулих вихідних у Берестечку.
Ще раніше шарфи від волинянки отримали митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко), єпископ Володимир-Волинський та Турійський Матфей, голова київської Ставропігії - постійного представництва Константинопольської православної церкви отець Михаїл (Аніщенко) та багато священників.
За словами отця Віктора, кожен вузлик шалика – з молитвою, адже пані Марія лише з Божим словом на устах сідає за в’язання.
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Віднедавна шарф від волинянки зігріватиме і Предстоятеля ПЦУ, митрополита Епіфанія, - повідомляє «Волинь UA».
Почесна місія передати подарунок предстоятелю ПЦУ випала отцю Віктору (Мартиненку), який зустрівся з митрополитом Епіфанієм минулих вихідних у Берестечку.
Ще раніше шарфи від волинянки отримали митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко), єпископ Володимир-Волинський та Турійський Матфей, голова київської Ставропігії - постійного представництва Константинопольської православної церкви отець Михаїл (Аніщенко) та багато священників.
За словами отця Віктора, кожен вузлик шалика – з молитвою, адже пані Марія лише з Божим словом на устах сідає за в’язання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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