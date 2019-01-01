У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



З їх слів, аварії сталась о 08:25.



Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.



На місці працює патрульна поліція.





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