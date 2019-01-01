У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 08:40
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулись Volkswagen Golf та ВАЗ.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
З їх слів, аварії сталась о 08:25.
Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
На місці працює патрульна поліція.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
З їх слів, аварії сталась о 08:25.
Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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