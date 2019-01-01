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У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО

У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулись Volkswagen Golf та ВАЗ.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

З їх слів, аварії сталась о 08:25.

Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

На місці працює патрульна поліція.

У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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