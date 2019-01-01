Волинянин намагався провезти через «Ягодин» незадекларований товар на 100 тисяч

У волинянина на митнному посту «Ягодин» вилучили товар на понад 100 тисяч гривень.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Мешканцю волинського прикордоння «для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю» знадобилося 40 паливних фільтрів для авто, 528 консерв для тварин та більше сотні кілограм харчових добавок. Він намагався ввезти їх в Україну без сплати митних платежів, перетинаючи кордон у пункті пропуску «Ягодин».При цьому офіційно чоловік задекларував автозапчастини з розібраних авто, добре розуміючи, що їхня вага значно перевищує встановлений ліміт у 50 кг. Загальна вартість надміру товару, який через перевищення ліміту вилучили митники – 105210 грн.У зв’язку з поширеністю таких правопорушень Волинська митниця ДФС вчергове роз’яснює мешканцям прикордоння правила ввезення в Україну товару для особистих потреб.Громадянин, який перебував за кордоном не менше 1 доби (24 години) і перетинає митний кордон України не частіше, ніж 1 раз на 3 доби (72 години), може без сплати митних платежів ввезти через автомобільний чи залізничний пункт пропуску товар для особистих потреб, вага якого не перевищує 50 кг, а фактурна вартість – не більша еквіваленту 500 Євро.Отже, за порушення митних правил за статтею 472 (недекларування товару) Митного Кодексу України його надмір тимчасово вилучили на склад митниці.Адміністративна відповідальність за такі правопорушення – конфіскація товару та штраф у розмірі 100 відсотків його вартості (за рішенням суду).