На Гряді потонули двоє хлопчиків з Львівщини, поки дорослі розпаковували сумки





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Біда сталася у середу, 3 липня. Як розповіли в водолазно-рятувальному відділенні смт Шацьк, сім'я зі Львівщини приїхала на відпочинок в урочище Гряда. Поки дорослі розпаковували сумки, двоє хлопчиків (син і племінник одного з батьків), 2009 і 2010 років народження, орієнтовно о 17:20 побігли купатися.



Коли дітей почали шукати, то було вже пізно: спершу помітили у воді тіло однієї дитини, через деякий час – іншої. Медикам, які проводили реанімаційні заходи, не вдалося врятувати дитячі життя.



Це вже не перша трагедія на воді в Шацькому районі цього літнього сезону. 6 червня в озері Пісочне потонув хлопчик 7 років з села Мельники, а 16 червня в Світязі – 38-річний житель міста Червоноград Львівської області.



У Волинській області з початку року на водних об’єктах загинуло понад 30 людей. Характерними причинами загибелі на воді були купання в непристосованих для цього місцях, часто у нетверезому стані та в темний час доби

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В озері Світязь потонуло двоє хлопчиків віком 9 та 10 років.Про це пише Район.Шацьк Біда сталася у середу, 3 липня. Як розповіли в водолазно-рятувальному відділенні смт Шацьк, сім'я зі Львівщини приїхала на відпочинок в урочище Гряда. Поки дорослі розпаковували сумки, двоє хлопчиків (син і племінник одного з батьків), 2009 і 2010 років народження, орієнтовно о 17:20 побігли купатися.Коли дітей почали шукати, то було вже пізно: спершу помітили у воді тіло однієї дитини, через деякий час – іншої. Медикам, які проводили реанімаційні заходи, не вдалося врятувати дитячі життя.Це вже не перша трагедія на воді в Шацькому районі цього літнього сезону. 6 червня, а 16 червня в Світязі – 38-річний житель міста Червоноград Львівської області.У Волинській області з початку року. Характерними причинами загибелі на воді були купання в непристосованих для цього місцях, часто у нетверезому стані та в темний час доби

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