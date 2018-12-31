У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
Сьогодні, 12:11
На Театральному майдані Луцька з нагоди відзначення Дня Національної поліції України стартувала неформальна зустріч із копами.
Свято розпочалося у четвер, 4 липня.
У центрі міста можна розпитати про роботу вибухотехніків, погладити спеціально навчених кінологами собак, приміряти амуніцію спецпризначенців, власноруч зробити флікери, ознайомитися із системою охорони будинків чи поспостерігати за квадрокоптером.
"Квадрокоптер ми застосовували, щоб знайти викрадені речі у полі у Рожищенському районі, наприклад. Використовуємо також у пошуках безвісти зниклих людей, при масових заходах", - розповів старший лейтенант поліції Руслан Мусійчук.
Чи не найбільше зацікавлення у маленьких лучан викликає пропозиція покататися на авто разом із патрульними та навіть увімкнути сирену.
"Ми маємо робити щось і для майбутнього, а не тільки теперішнього. Наші діти - це наше майбутнє, тому як ми вкладемо у них душу, такими вони й будуть. Це не перша наша акція, їх ми проводимо часто. Чесно кажучи, я й сам отримую задоволення від того, як дітки радіють в автомобілі. Їм дуже подобається", - поділився старший інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення Олександр Нікончук.
Окрім цього, діткам пропонують відповісти на запитання вікторини про правила дорожнього руху та отримати цукерку за правильну відповідь. Також усі охочі можуть лишити малюнок на згадку або ж побажання поліцейським.
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Свято розпочалося у четвер, 4 липня.
У центрі міста можна розпитати про роботу вибухотехніків, погладити спеціально навчених кінологами собак, приміряти амуніцію спецпризначенців, власноруч зробити флікери, ознайомитися із системою охорони будинків чи поспостерігати за квадрокоптером.
"Квадрокоптер ми застосовували, щоб знайти викрадені речі у полі у Рожищенському районі, наприклад. Використовуємо також у пошуках безвісти зниклих людей, при масових заходах", - розповів старший лейтенант поліції Руслан Мусійчук.
Чи не найбільше зацікавлення у маленьких лучан викликає пропозиція покататися на авто разом із патрульними та навіть увімкнути сирену.
"Ми маємо робити щось і для майбутнього, а не тільки теперішнього. Наші діти - це наше майбутнє, тому як ми вкладемо у них душу, такими вони й будуть. Це не перша наша акція, їх ми проводимо часто. Чесно кажучи, я й сам отримую задоволення від того, як дітки радіють в автомобілі. Їм дуже подобається", - поділився старший інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення Олександр Нікончук.
Окрім цього, діткам пропонують відповісти на запитання вікторини про правила дорожнього руху та отримати цукерку за правильну відповідь. Також усі охочі можуть лишити малюнок на згадку або ж побажання поліцейським.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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