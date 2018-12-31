вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО

У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
На Театральному майдані Луцька з нагоди відзначення Дня Національної поліції України стартувала неформальна зустріч із копами.

Свято розпочалося у четвер, 4 липня.

У центрі міста можна розпитати про роботу вибухотехніків, погладити спеціально навчених кінологами собак, приміряти амуніцію спецпризначенців, власноруч зробити флікери, ознайомитися із системою охорони будинків чи поспостерігати за квадрокоптером.

"Квадрокоптер ми застосовували, щоб знайти викрадені речі у полі у Рожищенському районі, наприклад. Використовуємо також у пошуках безвісти зниклих людей, при масових заходах", - розповів старший лейтенант поліції Руслан Мусійчук.

Чи не найбільше зацікавлення у маленьких лучан викликає пропозиція покататися на авто разом із патрульними та навіть увімкнути сирену.

"Ми маємо робити щось і для майбутнього, а не тільки теперішнього. Наші діти - це наше майбутнє, тому як ми вкладемо у них душу, такими вони й будуть. Це не перша наша акція, їх ми проводимо часто. Чесно кажучи, я й сам отримую задоволення від того, як дітки радіють в автомобілі. Їм дуже подобається", - поділився старший інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення Олександр Нікончук.

Окрім цього, діткам пропонують відповісти на запитання вікторини про правила дорожнього руху та отримати цукерку за правильну відповідь. Також усі охочі можуть лишити малюнок на згадку або ж побажання поліцейським.
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, свято, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
Сьогодні, 12:11
«По який бік фронту ви знаходитеся?» – члени родин загиблих Героїв звернулися до Богдана
Сьогодні, 12:06
У Луцьку муніципали «на гарячому» зловили продавця, який торгував у заборонений час
Сьогодні, 12:05
У двох волинських селах встановили 14 камер відеоспостереження
Сьогодні, 11:55
На Волині прикордонники затримали чоловіків, які хотіли переправити до Польщі контрабанду
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
Поліцейські кличуть лучан на святкову неформальну зустріч Поліцейські кличуть лучан на святкову неформальну зустріч
03 липень, 18:51
У новорічну ніч Луцьк охоронятиме майже сотня правоохоронців. ВІДЕО У новорічну ніч Луцьк охоронятиме майже сотня правоохоронців. ВІДЕО
31 грудень, 2018, 10:58
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
01 червень, 2018, 12:27
В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО
03 липень, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
Сьогодні, 10:21
 1
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
Сьогодні, 12:11
 0
«По який бік фронту ви знаходитеся?» – члени родин загиблих Героїв звернулися до Богдана
Сьогодні, 12:06
 0
У Луцьку муніципали «на гарячому» зловили продавця, який торгував у заборонений час
Сьогодні, 12:05
 0
У двох волинських селах встановили 14 камер відеоспостереження
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8
﻿