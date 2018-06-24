Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО





Про це пише



На шкільному подвір'ї батьки танцювали і співати російською мовою перероблену на власний мотив пісню "Знак водолія".



Зазначається, що 13 учням 11-го класу урочисто вручили атестати про повну загальну середню освіту. Випускники висловили свої почуття до навчального закладу, батьки подякували учителям та побажали щасливого доросло життя своїм дітям.



Як це було – дивіться на відео:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Вишнів Любомльського району батьки випускників оригінально привітали своїх дітей танцювальним флешмобом.Про це пише Район.Любомль На шкільному подвір'ї батьки танцювали і співати російською мовою перероблену на власний мотив пісню "Знак водолія".Зазначається, що 13 учням 11-го класу урочисто вручили атестати про повну загальну середню освіту. Випускники висловили свої почуття до навчального закладу, батьки подякували учителям та побажали щасливого доросло життя своїм дітям.Як це було – дивіться на відео:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію