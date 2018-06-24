Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 15:29
У селі Вишнів Любомльського району батьки випускників оригінально привітали своїх дітей танцювальним флешмобом.
Про це пише Район.Любомль.
На шкільному подвір'ї батьки танцювали і співати російською мовою перероблену на власний мотив пісню "Знак водолія".
Зазначається, що 13 учням 11-го класу урочисто вручили атестати про повну загальну середню освіту. Випускники висловили свої почуття до навчального закладу, батьки подякували учителям та побажали щасливого доросло життя своїм дітям.
Як це було – дивіться на відео:
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Про це пише Район.Любомль.
На шкільному подвір'ї батьки танцювали і співати російською мовою перероблену на власний мотив пісню "Знак водолія".
Зазначається, що 13 учням 11-го класу урочисто вручили атестати про повну загальну середню освіту. Випускники висловили свої почуття до навчального закладу, батьки подякували учителям та побажали щасливого доросло життя своїм дітям.
Як це було – дивіться на відео:
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Невже, настільки убогі, що викладачі, що батьки, що на рідній мові не змогли підготувати виступ, якщо так, як то кажуть, вибачте за мій «французький», хотілось «потрясти сраками»?
слава Україні!