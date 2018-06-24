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Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО

Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
У селі Вишнів Любомльського району батьки випускників оригінально привітали своїх дітей танцювальним флешмобом.

Про це пише Район.Любомль.

На шкільному подвір'ї батьки танцювали і співати російською мовою перероблену на власний мотив пісню "Знак водолія".

Зазначається, що 13 учням 11-го класу урочисто вручили атестати про повну загальну середню освіту. Випускники висловили свої почуття до навчального закладу, батьки подякували учителям та побажали щасливого доросло життя своїм дітям.

Як це було – дивіться на відео:


Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО
Розкішні сукні і танець батьків під російську «попсу»: випускний у школі на Волині. ВІДЕО. ФОТО

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Теги: учні, танець, випускний
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Коментарі 3
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Танець поросят під москальські ритми(((
Невже, настільки убогі, що викладачі, що батьки, що на рідній мові не змогли підготувати виступ, якщо так, як то кажуть, вибачте за мій «французький», хотілось «потрясти сраками»?
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молодці. яка різниця яка мова. Люди вклали душу у виховання дітей і радіють. Просто, пісня на потрібну тему. Бажаю випускникам говорити різними мовами і поважати людей різних національностей як говорить Біблія!
слава Україні!
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Ті полішуки такі смішні люди! До дітей і до Бога промовляють на мацкальській мові. Колись було приїдуть до Луцька на завод працювати, то ще кізяки на чоботах не засохнуть, а вони вже па руцьки гаварят, бо ж городськими стали)))
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