Коли і з ким гратиме «Волинь» у чемпіонаті України сезону 2019-2020
Сьогодні, 19:26
Перші два тури «Волині» у чемпіонаті України 2019-2020 команда Андрія Тлумака зіграє на виїздах – спочатку проти краматорського «Авангарда», а потім – проти винниківського «Руха».
Це вирішували сьогодні, 4 липня, коли у Будинку футболу відбулося жеребкування календаря чемпіонату України серед команд Першої ліги сезону 2019-2020, – пишуть на сайті ФК «Волинь».
У третьому турі «Хрестоносці» приймуть івано-франківське «Прикарпаття» (цей матч відбудеться без глядачів). А перший домашній матч із вболівальниками на трибунах «Волинь» відбудуться у п’ятому турі із прийомом одеського «Чорноморця».
До уваги фанатів футболу: розклад усіх матчів «Волині» у чемпіонаті України сезону 2019-2020.
1 тур, 27 липня: Авангард – ВОЛИНЬ
2 тур, 3 серпня: Рух – ВОЛИНЬ
3 тур, 10 серпня: ВОЛИНЬ – Прикарпаття
4 тур, 17 серпня: Миколаїв – ВОЛИНЬ
5 тур, 24 серпня: ВОЛИНЬ – Чорноморець
6 тур, 31 серпня: Оболонь Бровар – ВОЛИНЬ
7 тур, 4 вересня: ВОЛИНЬ – Кремінь
8 тур, 8 вересня: Інгулець – ВОЛИНЬ
9 тур, 14 вересня: ВОЛИНЬ – Балкани
10 тур, 21 вересня: Металіст 1925 – ВОЛИНЬ
11 тур, 28 вересня: ВОЛИНЬ – Агробізнес
12 тур, 5 жовтня: Арсенал-Київ – ВОЛИНЬ
13 тур, 12 жовтня: ВОЛИНЬ – Черкащина-Академія
14 тур, 19 жовтня: Гірник-Спорт – ВОЛИНЬ
15 тур, 26 жовтня: ВОЛИНЬ – Минай
16 тур, 2 листопада: Минай – ВОЛИНЬ
17 тур, 9 листопада: ВОЛИНЬ – Гірник-Спорт
18 тур, 16 листопада: Черкащина-Академія – ВОЛИНЬ
19 тур, 23 листопада: ВОЛИНЬ – Арсенал-Київ
20 тур, 22 березня: Агробізнес – ВОЛИНЬ
21 тур, 28 березня: ВОЛИНЬ – Металіст 1925
22 тур, 4 квітня: Балкани – ВОЛИНЬ
23 тур, 12 квітня: ВОЛИНЬ – Інгулець
24 тур, 17 квітня: Кремінь – ВОЛИНЬ
25 тур, 25 квітня: ВОЛИНЬ – Оболонь Бровар
26 тур, 2 травня: Чорноморець – ВОЛИНЬ
27 тур, 6 травня: ВОЛИНЬ – Миколаїв
28 тур, 10 травня: Прикарпаття – ВОЛИНЬ
29 тур, 16 травня: ВОЛИНЬ – Рух
30 тур, 23 травня: ВОЛИНЬ – Авангард
Важливо, що дати проведення турів – базові. Разом із тим, в залежності від погодних умов, 19 тур, який за планом може відбутися 23 листопада, можуть перенести на одну із резервних весняних дат.
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Це вирішували сьогодні, 4 липня, коли у Будинку футболу відбулося жеребкування календаря чемпіонату України серед команд Першої ліги сезону 2019-2020, – пишуть на сайті ФК «Волинь».
У третьому турі «Хрестоносці» приймуть івано-франківське «Прикарпаття» (цей матч відбудеться без глядачів). А перший домашній матч із вболівальниками на трибунах «Волинь» відбудуться у п’ятому турі із прийомом одеського «Чорноморця».
До уваги фанатів футболу: розклад усіх матчів «Волині» у чемпіонаті України сезону 2019-2020.
1 тур, 27 липня: Авангард – ВОЛИНЬ
2 тур, 3 серпня: Рух – ВОЛИНЬ
3 тур, 10 серпня: ВОЛИНЬ – Прикарпаття
4 тур, 17 серпня: Миколаїв – ВОЛИНЬ
5 тур, 24 серпня: ВОЛИНЬ – Чорноморець
6 тур, 31 серпня: Оболонь Бровар – ВОЛИНЬ
7 тур, 4 вересня: ВОЛИНЬ – Кремінь
8 тур, 8 вересня: Інгулець – ВОЛИНЬ
9 тур, 14 вересня: ВОЛИНЬ – Балкани
10 тур, 21 вересня: Металіст 1925 – ВОЛИНЬ
11 тур, 28 вересня: ВОЛИНЬ – Агробізнес
12 тур, 5 жовтня: Арсенал-Київ – ВОЛИНЬ
13 тур, 12 жовтня: ВОЛИНЬ – Черкащина-Академія
14 тур, 19 жовтня: Гірник-Спорт – ВОЛИНЬ
15 тур, 26 жовтня: ВОЛИНЬ – Минай
16 тур, 2 листопада: Минай – ВОЛИНЬ
17 тур, 9 листопада: ВОЛИНЬ – Гірник-Спорт
18 тур, 16 листопада: Черкащина-Академія – ВОЛИНЬ
19 тур, 23 листопада: ВОЛИНЬ – Арсенал-Київ
20 тур, 22 березня: Агробізнес – ВОЛИНЬ
21 тур, 28 березня: ВОЛИНЬ – Металіст 1925
22 тур, 4 квітня: Балкани – ВОЛИНЬ
23 тур, 12 квітня: ВОЛИНЬ – Інгулець
24 тур, 17 квітня: Кремінь – ВОЛИНЬ
25 тур, 25 квітня: ВОЛИНЬ – Оболонь Бровар
26 тур, 2 травня: Чорноморець – ВОЛИНЬ
27 тур, 6 травня: ВОЛИНЬ – Миколаїв
28 тур, 10 травня: Прикарпаття – ВОЛИНЬ
29 тур, 16 травня: ВОЛИНЬ – Рух
30 тур, 23 травня: ВОЛИНЬ – Авангард
Важливо, що дати проведення турів – базові. Разом із тим, в залежності від погодних умов, 19 тур, який за планом може відбутися 23 листопада, можуть перенести на одну із резервних весняних дат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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