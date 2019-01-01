Коли і з ким гратиме «Волинь» у чемпіонаті України сезону 2019-2020

Андрія Тлумака зіграє на виїздах – спочатку проти краматорського «Авангарда», а потім – проти винниківського «Руха».



Це вирішували сьогодні, 4 липня, коли у Будинку футболу відбулося жеребкування календаря чемпіонату України серед команд Першої ліги сезону 2019-2020, – пишуть на сайті



У третьому турі «Хрестоносці» приймуть івано-франківське «Прикарпаття» (цей матч відбудеться без глядачів). А перший домашній матч із вболівальниками на трибунах «Волинь» відбудуться у п’ятому турі із прийомом одеського «Чорноморця».



До уваги фанатів футболу: розклад усіх матчів «Волині» у чемпіонаті України сезону 2019-2020.



1 тур, 27 липня: Авангард – ВОЛИНЬ

2 тур, 3 серпня: Рух – ВОЛИНЬ

3 тур, 10 серпня: ВОЛИНЬ – Прикарпаття

4 тур, 17 серпня: Миколаїв – ВОЛИНЬ

5 тур, 24 серпня: ВОЛИНЬ – Чорноморець

6 тур, 31 серпня: Оболонь Бровар – ВОЛИНЬ

7 тур, 4 вересня: ВОЛИНЬ – Кремінь

8 тур, 8 вересня: Інгулець – ВОЛИНЬ

9 тур, 14 вересня: ВОЛИНЬ – Балкани

10 тур, 21 вересня: Металіст 1925 – ВОЛИНЬ

11 тур, 28 вересня: ВОЛИНЬ – Агробізнес

12 тур, 5 жовтня: Арсенал-Київ – ВОЛИНЬ

13 тур, 12 жовтня: ВОЛИНЬ – Черкащина-Академія

14 тур, 19 жовтня: Гірник-Спорт – ВОЛИНЬ

15 тур, 26 жовтня: ВОЛИНЬ – Минай

16 тур, 2 листопада: Минай – ВОЛИНЬ

17 тур, 9 листопада: ВОЛИНЬ – Гірник-Спорт

18 тур, 16 листопада: Черкащина-Академія – ВОЛИНЬ

19 тур, 23 листопада: ВОЛИНЬ – Арсенал-Київ

20 тур, 22 березня: Агробізнес – ВОЛИНЬ

21 тур, 28 березня: ВОЛИНЬ – Металіст 1925

22 тур, 4 квітня: Балкани – ВОЛИНЬ

23 тур, 12 квітня: ВОЛИНЬ – Інгулець

24 тур, 17 квітня: Кремінь – ВОЛИНЬ

25 тур, 25 квітня: ВОЛИНЬ – Оболонь Бровар

26 тур, 2 травня: Чорноморець – ВОЛИНЬ

27 тур, 6 травня: ВОЛИНЬ – Миколаїв

28 тур, 10 травня: Прикарпаття – ВОЛИНЬ

29 тур, 16 травня: ВОЛИНЬ – Рух

30 тур, 23 травня: ВОЛИНЬ – Авангард



Важливо, що дати проведення турів – базові. Разом із тим, в залежності від погодних умов, 19 тур, який за планом може відбутися 23 листопада, можуть перенести на одну із резервних весняних дат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перші два тури «Волині» у чемпіонаті України 2019-2020 командазіграє на виїздах – спочатку проти краматорського «Авангарда», а потім – проти винниківського «Руха».Це вирішували сьогодні, 4 липня, коли у Будинку футболу відбулося жеребкування календаря чемпіонату України серед команд Першої ліги сезону 2019-2020, – пишуть на сайті ФК «Волинь» У третьому турі «Хрестоносці» приймуть івано-франківське «Прикарпаття» (цей матч відбудеться без глядачів). А перший домашній матч із вболівальниками на трибунах «Волинь» відбудуться у п’ятому турі із прийомом одеського «Чорноморця».1 тур, 27 липня: Авангард – ВОЛИНЬ2 тур, 3 серпня: Рух – ВОЛИНЬ3 тур, 10 серпня: ВОЛИНЬ – Прикарпаття4 тур, 17 серпня: Миколаїв – ВОЛИНЬ5 тур, 24 серпня: ВОЛИНЬ – Чорноморець6 тур, 31 серпня: Оболонь Бровар – ВОЛИНЬ7 тур, 4 вересня: ВОЛИНЬ – Кремінь8 тур, 8 вересня: Інгулець – ВОЛИНЬ9 тур, 14 вересня: ВОЛИНЬ – Балкани10 тур, 21 вересня: Металіст 1925 – ВОЛИНЬ11 тур, 28 вересня: ВОЛИНЬ – Агробізнес12 тур, 5 жовтня: Арсенал-Київ – ВОЛИНЬ13 тур, 12 жовтня: ВОЛИНЬ – Черкащина-Академія14 тур, 19 жовтня: Гірник-Спорт – ВОЛИНЬ15 тур, 26 жовтня: ВОЛИНЬ – Минай16 тур, 2 листопада: Минай – ВОЛИНЬ17 тур, 9 листопада: ВОЛИНЬ – Гірник-Спорт18 тур, 16 листопада: Черкащина-Академія – ВОЛИНЬ19 тур, 23 листопада: ВОЛИНЬ – Арсенал-Київ20 тур, 22 березня: Агробізнес – ВОЛИНЬ21 тур, 28 березня: ВОЛИНЬ – Металіст 192522 тур, 4 квітня: Балкани – ВОЛИНЬ23 тур, 12 квітня: ВОЛИНЬ – Інгулець24 тур, 17 квітня: Кремінь – ВОЛИНЬ25 тур, 25 квітня: ВОЛИНЬ – Оболонь Бровар26 тур, 2 травня: Чорноморець – ВОЛИНЬ27 тур, 6 травня: ВОЛИНЬ – Миколаїв28 тур, 10 травня: Прикарпаття – ВОЛИНЬ29 тур, 16 травня: ВОЛИНЬ – Рух30 тур, 23 травня: ВОЛИНЬ – АвангардВажливо, що дати проведення турів – базові. Разом із тим, в залежності від погодних умов, 19 тур, який за планом може відбутися 23 листопада, можуть перенести на одну із резервних весняних дат.

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