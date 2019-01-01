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Ремонтують дорогу між райцентрами Рожище і Ківерці. ФОТО

Ремонтують дорогу між райцентрами Рожище і Ківерці. ФОТО
На ділянці автодороги, що з’єднує два районних центри – Рожище і Ківерці, проводять поточний дрібний ремонт.

Днями підприємство ТОВ "Луцькавтодор-Сервіс" відфрезерувало там зношене дорожнє покриття, а сьогодні, 4 липня, завершує роботи з влаштування вирівнюючого шару з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, - інформує прес-служба САД у Волинській області.

Протяжність ділянки дороги, де поточним дрібним ремонтом відновили дорожнє покриття становить близько 2 км.

Ці роботи виконуються за рахунок коштів, що виділяються з державного бюджету на експлуатаційне утримання автодоріг державного значення, оскільки капітальних видатків на проведення інших видів ремонтів на автодорозі Т-03-09 цьогоріч не передбачили.

Ремонтують дорогу між райцентрами Рожище і Ківерці. ФОТО
Ремонтують дорогу між райцентрами Рожище і Ківерці. ФОТО
Ремонтують дорогу між райцентрами Рожище і Ківерці. ФОТО
Ремонтують дорогу між райцентрами Рожище і Ківерці. ФОТО
Ремонтують дорогу між райцентрами Рожище і Ківерці. ФОТО

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Теги: ремонт, гроші, дороги
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