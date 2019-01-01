Опублікували фото із затримання у Луцьку поліцейського-наркоторговця
Сьогодні, 19:32
У Луцьку викрили старшого інспектора відділення поліції, який незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збував психотропну речовину - амфетамін.
Деталі та фото із затримання оприлюднила Генеральна прокуратура України.
Інформують, що за процесуального керівництва прокурорів Генеральної прокуратури України, оперативного супроводу працівників Управління СБУ у Волинській області, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань викрили старшого інспектора-чергового Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Волинській області, який незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збував психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений.
Правоохоронця затримали в порядку статті 208 КПК України.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та обрання запобіжного заходу.
Довідково: ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Деталі та фото із затримання оприлюднила Генеральна прокуратура України.
Інформують, що за процесуального керівництва прокурорів Генеральної прокуратури України, оперативного супроводу працівників Управління СБУ у Волинській області, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань викрили старшого інспектора-чергового Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Волинській області, який незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збував психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений.
Правоохоронця затримали в порядку статті 208 КПК України.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та обрання запобіжного заходу.
Довідково: ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Мріє стати автомеханіком: просять привітати зі святом сина загиблого волинського бійця
Сьогодні, 19:50
Опублікували фото із затримання у Луцьку поліцейського-наркоторговця
Сьогодні, 19:32
Під Луцьком – аварія: маніпулятор в’їхав в учбове авто. ФОТО
Сьогодні, 19:10
Польща оголосила про пошук свідків «геноциду ОУН-УПА» на Волині
Сьогодні, 19:03