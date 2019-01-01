Опублікували фото із затримання у Луцьку поліцейського-наркоторговця

У Луцьку викрили старшого інспектора відділення поліції, який незаконно придбав, зберігав з метою збуту таДеталі та фото із затримання оприлюднила Генеральна прокуратура України.Інформують, що за процесуального керівництва прокурорів Генеральної прокуратури України, оперативного супроводу працівників Управління СБУ у Волинській області, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань викрили старшого інспектора-чергового Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Волинській області, який незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збував психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений.Правоохоронця затримали в порядку статті 208 КПК України.Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та обрання запобіжного заходу.Довідково: ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.