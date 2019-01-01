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Опублікували фото із затримання у Луцьку поліцейського-наркоторговця

Опублікували фото із затримання у Луцьку поліцейського-наркоторговця
У Луцьку викрили старшого інспектора відділення поліції, який незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збував психотропну речовину - амфетамін.

Деталі та фото із затримання оприлюднила Генеральна прокуратура України.

Інформують, що за процесуального керівництва прокурорів Генеральної прокуратури України, оперативного супроводу працівників Управління СБУ у Волинській області, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань викрили старшого інспектора-чергового Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Волинській області, який незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збував психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений.

Правоохоронця затримали в порядку статті 208 КПК України.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та обрання запобіжного заходу.

Довідково: ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Опублікували фото із затримання у Луцьку поліцейського-наркоторговця
Опублікували фото із затримання у Луцьку поліцейського-наркоторговця

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Теги: наркотики, Луцьк, амфетамін, поліцейський
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