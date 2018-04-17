Під Луцьком сталася аварія: на місці працює 3 «швидких» і рятувальники. ФОТО
04 липень, 23:20
У селі Підгайці Луцького району сталася аварія за участі двох автівок.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 липня, близько 23:00 в селі Підгайці. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Зі слів очевидців відомо, що зіткнулися легковики Fiat Doblo та Seat.
На фото видно, що автівки зазнали сильних механічних пошкоджень.
На місці аварії працює три екіпажі швидкої медичної допомоги та працівники ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 липня, близько 23:00 в селі Підгайці. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Зі слів очевидців відомо, що зіткнулися легковики Fiat Doblo та Seat.
На фото видно, що автівки зазнали сильних механічних пошкоджень.
На місці аварії працює три екіпажі швидкої медичної допомоги та працівники ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
5 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Під Луцьком сталася аварія: на місці працює 3 «швидких» і рятувальники. ФОТО
04 липень, 23:20
Волинських поліцейських, які служать на Сході України, привітали з професійним святом
04 липень, 22:43