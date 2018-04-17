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Під Луцьком сталася аварія: на місці працює 3 «швидких» і рятувальники. ФОТО

Під Луцьком сталася аварія: на місці працює 3 «швидких» і рятувальники. ФОТО
У селі Підгайці Луцького району сталася аварія за участі двох автівок.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 липня, близько 23:00 в селі Підгайці. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Зі слів очевидців відомо, що зіткнулися легковики Fiat Doblo та Seat.

На фото видно, що автівки зазнали сильних механічних пошкоджень.

На місці аварії працює три екіпажі швидкої медичної допомоги та працівники ДСНС.
Під Луцьком сталася аварія: на місці працює 3 «швидких» і рятувальники. ФОТО
Під Луцьком сталася аварія: на місці працює 3 «швидких» і рятувальники. ФОТО
Під Луцьком сталася аварія: на місці працює 3 «швидких» і рятувальники. ФОТО
Під Луцьком сталася аварія: на місці працює 3 «швидких» і рятувальники. ФОТО




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Теги: ДТП, Підгайці
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