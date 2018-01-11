Волиняни боргують за газ 444 мільйони гривень
Сьогодні, 06:42
Жителі Волинської області мають заборгованість по оплаті житлово-комунальних послуг.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинські області.
Так, на кінець травня 2019 року волиняни заборгували 444,5 мільйона гривень за постачання природного газу, 122,4 мільйона – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 31,4 мільйона – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 31,3 мільйона – за централізоване постачання холодної води та водовідведення.
Крім того, волиняни заборгували 8,6 мільйона гривень за вивезення побутових відходів.
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Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинські області.
Так, на кінець травня 2019 року волиняни заборгували 444,5 мільйона гривень за постачання природного газу, 122,4 мільйона – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 31,4 мільйона – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 31,3 мільйона – за централізоване постачання холодної води та водовідведення.
Крім того, волиняни заборгували 8,6 мільйона гривень за вивезення побутових відходів.
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Коментарі 1
Це все попередня влада? Так, зебіли?
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