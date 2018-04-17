Нічна аварія під Луцьком: відомі деталі
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Учора, 4 липня, приблизно о 23 годині у селі Підгайці Луцького району зіткнулися два авто – Fiat Doblo та Seat Ibiza. На місці працювали медики та рятувальники.
У поліції Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що постраждали обидва водії.
Інформують, що обидва автомобілі рухалися в напрямку Луцька. Fiat Doblo був під керуванням місцевого жителя. За кермом Seat Ibiza був житель села Струмівка.
Водія Fiat госпіталізували у травматологію Луцької міської клінічної лікарні. Інший водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався.
Вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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У поліції Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що постраждали обидва водії.
Інформують, що обидва автомобілі рухалися в напрямку Луцька. Fiat Doblo був під керуванням місцевого жителя. За кермом Seat Ibiza був житель села Струмівка.
Водія Fiat госпіталізували у травматологію Луцької міської клінічної лікарні. Інший водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався.
Вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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