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Нічна аварія під Луцьком: відомі деталі

Нічна аварія під Луцьком: відомі деталі
Учора, 4 липня, приблизно о 23 годині у селі Підгайці Луцького району зіткнулися два авто – Fiat Doblo та Seat Ibiza. На місці працювали медики та рятувальники.

У поліції Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що постраждали обидва водії.

Інформують, що обидва автомобілі рухалися в напрямку Луцька. Fiat Doblo був під керуванням місцевого жителя. За кермом Seat Ibiza був житель села Струмівка.

Водія Fiat госпіталізували у травматологію Луцької міської клінічної лікарні. Інший водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався.

Вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: аварія, Підгайці, ДТП, Луцьк
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