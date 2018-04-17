Нічна аварія під Луцьком: відомі деталі

Учора, 4 липня, приблизно о 23 годині у селі Підгайці Луцького району. На місці працювали медики та рятувальники.У поліціїрозповіли, що постраждали обидва водії.Інформують, що обидва автомобілі рухалися в напрямку Луцька. Fiat Doblo був під керуванням місцевого жителя. За кермом Seat Ibiza був житель села Струмівка.Водія Fiat госпіталізували у травматологію Луцької міської клінічної лікарні. Інший водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався.Вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.