Лучан кличуть на фестиваль пива і м’яса до замку Любарта

Команда гастрономічних фестивалів «Lutsk Food Fest» запрошує лучан та гостей міста на 4-ий Фестиваль пива і м’яса в Луцькому замку.Цього року подію вирішили перенести і провести влітку, а не восени, як це було раніше.27-28 липня у стінах замку Любарта на відвідувачів чекатимуть відомі ресторатори з різних областей країни, а також місцеві майстри м’ясних страв.Окрім гастрономічної складової, на відвідувачів чекає насичена розважальна програма, наповнена інтерактивом, конкурсами та якісною музикою. Організатори запевняють: перебування гостей у стінах замку буде незабутнім та сповненим позитивних емоцій.