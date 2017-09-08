вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан кличуть на фестиваль пива і м’яса до замку Любарта

Лучан кличуть на фестиваль пива і м’яса до замку Любарта
Команда гастрономічних фестивалів «Lutsk Food Fest» запрошує лучан та гостей міста на 4-ий Фестиваль пива і м’яса в Луцькому замку.

Цього року подію вирішили перенести і провести влітку, а не восени, як це було раніше.

27-28 липня у стінах замку Любарта на відвідувачів чекатимуть відомі ресторатори з різних областей країни, а також місцеві майстри м’ясних страв.

Окрім гастрономічної складової, на відвідувачів чекає насичена розважальна програма, наповнена інтерактивом, конкурсами та якісною музикою. Організатори запевняють: перебування гостей у стінах замку буде незабутнім та сповненим позитивних емоцій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Фестиваль пива і м’яса
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Черговий " БУХЛОЖРАФЕСТ " !
Відповісти
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Це відверта брехня», – замкерівника Луцького МПД ДП «Укрспирт» про звинувачення у смороді
Сьогодні, 13:00
У Києві в квартирі вибухнула мультиварка: постраждали жінка з дитиною
Сьогодні, 12:56
Лучан кличуть на фестиваль пива і м’яса до замку Любарта
Сьогодні, 12:38
У волинську селі злодії розібрали хату, щоб зробити альтанку
Сьогодні, 12:34
У Луцьку тимчасово перекриють рух на Молоді
Сьогодні, 12:18
Схожі новини
Міні-розпродаж іграшок: на Фестиваль пива і м’яса для малечі обіцяють розваги Міні-розпродаж іграшок: на Фестиваль пива і м’яса для малечі обіцяють розваги
08 вересень, 2017, 17:40
Фестиваль пива і м’яса: гостям у тематичних костюмах ‒ безплатний вхід Фестиваль пива і м’яса: гостям у тематичних костюмах ‒ безплатний вхід
04 вересень, 2017, 09:17
На Фестивалі пива і м’яса діятиме зона для чоловіків На Фестивалі пива і м’яса діятиме зона для чоловіків
29 серпень, 2017, 18:11
Фестиваль пива і м’яса шукає талановитих музикантів Фестиваль пива і м’яса шукає талановитих музикантів
24 серпень, 2017, 21:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
04 липень, 10:21
 1
Волинські дорожники розпочали ремонт покриття у Ковельському районі
Сьогодні, 14:02
 0
Затримали ще одного підозрюваного у смертельній стрілянині на Набережній у Луцьку
Сьогодні, 13:51
 0
Оздоровчий табір, у якому масово потруїлись діти, закрили на карантин
Сьогодні, 13:50
 0
Волинські випускники відзняли кліп-прощання зі школою. ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
 0
Медіа
відео
1/8
﻿