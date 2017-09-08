Лучан кличуть на фестиваль пива і м’яса до замку Любарта
Сьогодні, 12:38
Команда гастрономічних фестивалів «Lutsk Food Fest» запрошує лучан та гостей міста на 4-ий Фестиваль пива і м’яса в Луцькому замку.
Цього року подію вирішили перенести і провести влітку, а не восени, як це було раніше.
27-28 липня у стінах замку Любарта на відвідувачів чекатимуть відомі ресторатори з різних областей країни, а також місцеві майстри м’ясних страв.
Окрім гастрономічної складової, на відвідувачів чекає насичена розважальна програма, наповнена інтерактивом, конкурсами та якісною музикою. Організатори запевняють: перебування гостей у стінах замку буде незабутнім та сповненим позитивних емоцій.
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Цього року подію вирішили перенести і провести влітку, а не восени, як це було раніше.
27-28 липня у стінах замку Любарта на відвідувачів чекатимуть відомі ресторатори з різних областей країни, а також місцеві майстри м’ясних страв.
Окрім гастрономічної складової, на відвідувачів чекає насичена розважальна програма, наповнена інтерактивом, конкурсами та якісною музикою. Організатори запевняють: перебування гостей у стінах замку буде незабутнім та сповненим позитивних емоцій.
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Коментарі 1
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