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Показали храм на Волині, який згорів під час війни. РЕТРОФОТО

Показали храм на Волині, який згорів під час війни. РЕТРОФОТО
В фондах Австрійського державного архіву у місті Відень знаходиться безцінна колекція ретро світлин із Волині часів Першої світової війни.

Сьогодні хочемо познайомити наших читачів із новою знахідкою - світлиною місцевого храму в селі Ватин на Волині.

Зараз це село на території Горохівського району Волинської області.

Фото було підписано як, храм у селі Ватин. Датується 1914-1916 роками. Автор невідомий.

З історії храмів цього волинського села, знаємо, що в роки Першої
світової війни згоріла церква. Вочевидь, мова йде, якраз про ту, яка зображена на фото.

Зі світлини вбачається, що церква нова, мурована, мала досить новий вигляд.

Також є відомості, що колись у Ватині існувала давня «царська» церква, проте поки її малюнків не вдавалось відшукати.

Маємо надію, що знахідка буде цінною для місцевих жителів та історії села, адже раніше дане фото було невідоме.

Джерело фото: https://picryl.com

Показали храм на Волині, який згорів під час війни. РЕТРОФОТО

Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: Ватин, храм, Волинь
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