Показали храм на Волині, який згорів під час війни. РЕТРОФОТО

В фондах Австрійського державного архіву у місті Відень знаходиться безцінна колекція ретро світлин із Волині часів Першої світової війни.Сьогодні хочемо познайомити наших читачів із новою знахідкою - світлиною місцевого храму в селі Ватин на Волині.Зараз це село на території Горохівського району Волинської області.Фото було підписано як, храм у селі Ватин. Датується 1914-1916 роками. Автор невідомий.З історії храмів цього волинського села, знаємо, що в роки Першоїсвітової війни згоріла церква. Вочевидь, мова йде, якраз про ту, яка зображена на фото.Зі світлини вбачається, що церква нова, мурована, мала досить новий вигляд.Також є відомості, що колись у Ватині існувала давня «царська» церква, проте поки її малюнків не вдавалось відшукати.Маємо надію, що знахідка буде цінною для місцевих жителів та історії села, адже раніше дане фото було невідоме.Джерело фото: https://picryl.com