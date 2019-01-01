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Село на Волині столітньої давнини. РЕТРОФОТО

Село на Волині столітньої давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні пропонуємо нашим читачам переглянути ретро фото, які були зроблені в селі Свинарин Турійського району Волинської області. Кадри датуються 1914-1918 роками.

На фото можна побачити місцевий храм, млин, а також якими були хати в тогочасному селі на Волині.

Відомо із історії села, що в 1545 році село Свинарин було у власності Луцького замку. Мешканці села повинні були отримувати одну із городень Луцького замку.

Усі фото були зроблені невідомим австрійським фотографом.

Джерело фото: Europeana Collections 1914 - 1918
Тетяна Яцечко-Блаженко

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Село на Волині столітньої давнини. РЕТРОФОТО
Село на Волині столітньої давнини. РЕТРОФОТО

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Теги: Свинарин, ретрофото
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