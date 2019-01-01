Село на Волині столітньої давнини. РЕТРОФОТО





На фото можна побачити місцевий храм, млин, а також якими були хати в тогочасному селі на Волині.



Відомо із історії села, що в 1545 році село Свинарин було у власності Луцького замку. Мешканці села повинні були отримувати одну із городень Луцького замку.



Усі фото були зроблені невідомим австрійським фотографом.



Джерело фото: Europeana Collections 1914 - 1918

Тетяна Яцечко-Блаженко



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