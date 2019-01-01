Село на Волині столітньої давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:40
Сьогодні пропонуємо нашим читачам переглянути ретро фото, які були зроблені в селі Свинарин Турійського району Волинської області. Кадри датуються 1914-1918 роками.
На фото можна побачити місцевий храм, млин, а також якими були хати в тогочасному селі на Волині.
Відомо із історії села, що в 1545 році село Свинарин було у власності Луцького замку. Мешканці села повинні були отримувати одну із городень Луцького замку.
Усі фото були зроблені невідомим австрійським фотографом.
Джерело фото: Europeana Collections 1914 - 1918
Тетяна Яцечко-Блаженко
<>
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На фото можна побачити місцевий храм, млин, а також якими були хати в тогочасному селі на Волині.
Відомо із історії села, що в 1545 році село Свинарин було у власності Луцького замку. Мешканці села повинні були отримувати одну із городень Луцького замку.
Усі фото були зроблені невідомим австрійським фотографом.
Джерело фото: Europeana Collections 1914 - 1918
Тетяна Яцечко-Блаженко
<>
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Село на Волині столітньої давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:40
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 липня
Сьогодні, 19:00