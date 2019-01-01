Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО

До уваги наших читачів нова цікава знахідка ретро світлин із минулого ХХ століття. Сьогодні це фото столітньої давнини із села Осерків, яке зараз сходить в склад Турійського району Волинської області. Кадри датуються 1914-1918 роками.На фото можна розгледіти Миколаївську церкву, яка була зведена в селі у 1855 році й збереглась до наших часів.Також цінними є кадри центральної вулиці та будівель на ній, які сьогодні мають вже абсолютно інший вигляд.