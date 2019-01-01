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Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО

Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
До уваги наших читачів нова цікава знахідка ретро світлин із минулого ХХ століття. Сьогодні це фото столітньої давнини із села Осерків, яке зараз сходить в склад Турійського району Волинської області. Кадри датуються 1914-1918 роками.

На фото можна розгледіти Миколаївську церкву, яка була зведена в селі у 1855 році й збереглась до наших часів.

Також цінними є кадри центральної вулиці та будівель на ній, які сьогодні мають вже абсолютно інший вигляд.

Джерело фото: Europeana Collections 1914 - 1918

Тетяна Яцечко-Блаженко
Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Осерків, село
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