Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:36
До уваги наших читачів нова цікава знахідка ретро світлин із минулого ХХ століття. Сьогодні це фото столітньої давнини із села Осерків, яке зараз сходить в склад Турійського району Волинської області. Кадри датуються 1914-1918 роками.
На фото можна розгледіти Миколаївську церкву, яка була зведена в селі у 1855 році й збереглась до наших часів.
Також цінними є кадри центральної вулиці та будівель на ній, які сьогодні мають вже абсолютно інший вигляд.
Джерело фото: Europeana Collections 1914 - 1918
Тетяна Яцечко-Блаженко
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На фото можна розгледіти Миколаївську церкву, яка була зведена в селі у 1855 році й збереглась до наших часів.
Також цінними є кадри центральної вулиці та будівель на ній, які сьогодні мають вже абсолютно інший вигляд.
Джерело фото: Europeana Collections 1914 - 1918
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:36