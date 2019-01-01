Юний волинський співак пройшов до суперфіналу шоу «Голос. Діти». ВІДЕО

Ярослав Карпук пройшов до суперфіналу шоу «Голос. Діти».



Про це стало відомо під час прямого ефіру «Голос. Діти».



За правилами шоу до суперфіналу проходять троє учасників, за яких телеглядачі віддали найбільшу кількість голосів. Серед них і «волинський Елвіс Преслі» - Ярослав Карпук.



Нагадаємо, що хлопець вразив жюрі конкурсу ще на етапі сліпих прослуховувань. Тоді тренери «Голос. Діти» подумали, що на сцені запрошена зірка.



Ярослав Карпук Дзідзьо.



Зірковий тренер пророкує юному співаку велике майбутнє та закликав своїх прихильників











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юний волинянинпройшов до суперфіналу шоу «Голос. Діти».Про це стало відомо під час прямого ефіру «Голос. Діти».За правилами шоу до суперфіналу проходять троє учасників, за яких телеглядачі віддали найбільшу кількість голосів. Серед них і «волинський Елвіс Преслі» - Ярослав Карпук.Нагадаємо, що хлопець вразив жюрі конкурсу ще на етапі сліпих прослуховувань. Тоді тренери «Голос. Діти» подумали, що на сцені запрошена зірка.Ярослав Карпук повернув усі крісла , а наставником обравЗірковий тренер пророкує юному співаку велике майбутнє та закликав своїх прихильників підтримати Ярослава Карпука своїми голосами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію