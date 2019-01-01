Луцьк – одне із кращих туристичних міст України





Нагороди "За розвиток туристичної індустрії" вручили напередодні в комітеті Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму. Як повідомила в коментарі Анна Романова, в рейтингуванні за 15 різними показниками взяли участь 25 міст України.



"Така подія відбувається вперше – вперше комітет Верховної Ради вручає нагороди за ініціативність міст у розвитку туризму. Рейтингування міст проходило за 15 показникам, які дозволяють об’єктивно оцінити роботу міст в туристичній галузі. Опитування проходило в електронному вигляді – 10 травня ми поширили анкету по всіх обласних і більшості районних центрів України. Однак анкету заповнили тільки 25 учасників – інші міста проігнорували всі наші листи", – пояснила Романова.



Як повідомляв раніше Zruchno.Travel, оцінювання проводилося за такими критеріями: наявність і якість програми розвитку туризму; наявність органу, що відповідає за питання туризму (департамент, управління, відділ), дослідження туристичного ринку (періодичність та репрезентативність); наявність ТІЦ; участь міста в туристичних виставках; наявність брендбуку; наявність якісного промо-ролика; ротація промо-ролика; наявність поліграфічної продукції та її якість; унікальні туристичні події/фестивалі та охоплення потенційної цільової аудиторії; інші ініціативи з туризму (прес-тури, фам-тріп, унікальні маршрути, інклюзія і т.д.).



У номінації "Кращі малі міста України" переможцями стали Кам’янець-Подільський і Трускавець; нагороди в номінації "Кращі середні міста України" отримали Запоріжжя, Івано-Франківськ та Луцьк; в категорії "Кращі великі міста України" переможцями стали Львів, Київ, Одеса і Харків.



"Також були окремі відмінності для громадських туристичних ініціатив і організацій. Так, ми підготували нагороду для громадських туристичних ініціатив Тернополя. Справа в тому, що Тернопіль довго не відповідав на наші листи, але потім анкету заповнив Тарас Ковальчук, який є директором Туристичного інформаційного центру міста, а також представляє громадський туристичний центр Тернополя. Він і отримав спеціальну нагороду. Також ми зробили нагороду за роботу обласної влади за розвиток туризму в Ужгороді та Закарпатті. Закарпаття є дуже активним в туристичній галузі, до того ж саме завдяки обласній адміністрації і особисто директору департаменту економічного розвитку і туризму Денису Ману. Також було відзначено "Розвиток медичного туризму в Дніпрі", – додала Романова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У номінації "Кращі малі міста України" переможцями стали Кам’янець-Подільський і Трускавець; "Кращі середні міста України" – Запоріжжя, Івано-Франківськ та Луцьк; "Кращі великі міста України" – Львів, Київ, Одеса і Харків.Нагороди "За розвиток туристичної індустрії" вручили напередодні в комітеті Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму. Як повідомила в коментарі Zruchno.Travel глава підкомітету ВРУ з питань туризму, курортів і рекреації, в рейтингуванні за 15 різними показниками взяли участь 25 міст України."Така подія відбувається вперше – вперше комітет Верховної Ради вручає нагороди за ініціативність міст у розвитку туризму. Рейтингування міст проходило за 15 показникам, які дозволяють об’єктивно оцінити роботу міст в туристичній галузі. Опитування проходило в електронному вигляді – 10 травня ми поширили анкету по всіх обласних і більшості районних центрів України. Однак анкету заповнили тільки 25 учасників – інші міста проігнорували всі наші листи", – пояснила Романова.Як повідомляв раніше Zruchno.Travel, оцінювання проводилося за такими критеріями: наявність і якість програми розвитку туризму; наявність органу, що відповідає за питання туризму (департамент, управління, відділ), дослідження туристичного ринку (періодичність та репрезентативність); наявність ТІЦ; участь міста в туристичних виставках; наявність брендбуку; наявність якісного промо-ролика; ротація промо-ролика; наявність поліграфічної продукції та її якість; унікальні туристичні події/фестивалі та охоплення потенційної цільової аудиторії; інші ініціативи з туризму (прес-тури, фам-тріп, унікальні маршрути, інклюзія і т.д.).У номінації "Кращі малі міста України" переможцями стали Кам’янець-Подільський і Трускавець; нагороди в номінації "Кращі середні міста України" отримали Запоріжжя, Івано-Франківськ та Луцьк; в категорії "Кращі великі міста України" переможцями стали Львів, Київ, Одеса і Харків."Також були окремі відмінності для громадських туристичних ініціатив і організацій. Так, ми підготували нагороду для громадських туристичних ініціатив Тернополя. Справа в тому, що Тернопіль довго не відповідав на наші листи, але потім анкету заповнив, який є директором Туристичного інформаційного центру міста, а також представляє громадський туристичний центр Тернополя. Він і отримав спеціальну нагороду. Також ми зробили нагороду за роботу обласної влади за розвиток туризму в Ужгороді та Закарпатті. Закарпаття є дуже активним в туристичній галузі, до того ж саме завдяки обласній адміністрації і особисто директору департаменту економічного розвитку і туризму. Також було відзначено "Розвиток медичного туризму в Дніпрі", – додала Романова.

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