У центральному парку Луцька буде світловий тунель і майданчик для танців
Сьогодні, 11:02
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки мають намір облаштувати світлову атракцію і танцювальний майданчик.
Про це в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost розповів радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
За його словами, у парку зроблять нову світлову атракцію, схожу на ту, яка є в парку імені Горького, що в Москві.
«Там є гарний світловий тунель. Хочемо зробити щось на зразок цього в Луцьку. Цей тунель буде знаходитися між двома мостами, які ми відновили на тій дорозі, що веде від алеї ліхтарів до дамби», - розповів Поліщук.
Окрім того, у майбутньому планують зробити у парку танцювальний ретромайданчик.
«Цього року вже не встигнемо, і там ще треба вирішити питання із заповідником. Я минулого року був в Одесі. На Дерибасівській є невеличка імпровізована сцена, на якій грають студенти одеського училища культури. Туди приходять літні люди просто потанцювати, відпочити. Людей – маса, емоції – чудові. Задоволення навіть просто подивитися на таке. Думаю, це буде і для літніх людей, і для молоді. Можливо, там в певні дні буде класична музика, в інші – ретро, ще в якісь – сучасна», – поділився планами радник міського голови.
Головне фото - ілюстративне
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Про це в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost розповів радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
За його словами, у парку зроблять нову світлову атракцію, схожу на ту, яка є в парку імені Горького, що в Москві.
«Там є гарний світловий тунель. Хочемо зробити щось на зразок цього в Луцьку. Цей тунель буде знаходитися між двома мостами, які ми відновили на тій дорозі, що веде від алеї ліхтарів до дамби», - розповів Поліщук.
Окрім того, у майбутньому планують зробити у парку танцювальний ретромайданчик.
«Цього року вже не встигнемо, і там ще треба вирішити питання із заповідником. Я минулого року був в Одесі. На Дерибасівській є невеличка імпровізована сцена, на якій грають студенти одеського училища культури. Туди приходять літні люди просто потанцювати, відпочити. Людей – маса, емоції – чудові. Задоволення навіть просто подивитися на таке. Думаю, це буде і для літніх людей, і для молоді. Можливо, там в певні дні буде класична музика, в інші – ретро, ще в якісь – сучасна», – поділився планами радник міського голови.
Головне фото - ілюстративне
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