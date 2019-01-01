У центральному парку Луцька буде світловий тунель і майданчик для танців

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки мають намір облаштувати світлову атракцію і танцювальний майданчик.Про це врозповів радник Луцького міського головиЗа його словами, у парку зроблять нову світлову атракцію, схожу на ту, яка є в парку імені Горького, що в Москві.«Там є гарний світловий тунель. Хочемо зробити щось на зразок цього в Луцьку. Цей тунель буде знаходитися між двома мостами, які ми відновили на тій дорозі, що веде від алеї ліхтарів до дамби», - розповів Поліщук.Окрім того, у майбутньому планують зробити у парку танцювальний ретромайданчик.«Цього року вже не встигнемо, і там ще треба вирішити питання із заповідником. Я минулого року був в Одесі. На Дерибасівській є невеличка імпровізована сцена, на якій грають студенти одеського училища культури. Туди приходять літні люди просто потанцювати, відпочити. Людей – маса, емоції – чудові. Задоволення навіть просто подивитися на таке. Думаю, це буде і для літніх людей, і для молоді. Можливо, там в певні дні буде класична музика, в інші – ретро, ще в якісь – сучасна», – поділився планами радник міського голови.