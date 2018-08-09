У центральному парку Луцька побудують три майданчики для волейболу
Сьогодні, 19:36
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку планують облаштувати три майданчики для занять волейболом разом із невеличкими трибунами для глядачів, роздягальнями і душовими для спортсменів.
Про це в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost розповів радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, який уже встиг провести переговори із представниками волейбольних клубів міста.
Майданчики мають намір встановлювати поблизу спорткомплексу «Спартак», а три – аби там було можливе проведення змагань.
«Цього року плануємо облаштувати волейбольні майданчики. Це не потребує масштабних будівельних робіт. Але вони будуть з невеличкими трибунами для глядачів, з роздягальнями і душовими. Цього року ми вже не будемо починати робити роздягальні і душові. Волейболісти поки зможуть користуватися цим у спорткомплексі «Спартак», а наступного року добудуємо», – обіцяє радник Луцького міського голови.
Ігор Поліщук зазначає, що в планах також є дооснащення майданчика тренажерами для стріт-воркауту і створення у парку повноцінного місця для занять спортом.
Більше того, уже найближчим часом обіцяють зробити ремонт заїзду від вулиці Глушець до зоопарку і до спорткомплексу «Спартак».
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Головне фото – ілюстративне.
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Про це в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost розповів радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, який уже встиг провести переговори із представниками волейбольних клубів міста.
Майданчики мають намір встановлювати поблизу спорткомплексу «Спартак», а три – аби там було можливе проведення змагань.
«Цього року плануємо облаштувати волейбольні майданчики. Це не потребує масштабних будівельних робіт. Але вони будуть з невеличкими трибунами для глядачів, з роздягальнями і душовими. Цього року ми вже не будемо починати робити роздягальні і душові. Волейболісти поки зможуть користуватися цим у спорткомплексі «Спартак», а наступного року добудуємо», – обіцяє радник Луцького міського голови.
Ігор Поліщук зазначає, що в планах також є дооснащення майданчика тренажерами для стріт-воркауту і створення у парку повноцінного місця для занять спортом.
Більше того, уже найближчим часом обіцяють зробити ремонт заїзду від вулиці Глушець до зоопарку і до спорткомплексу «Спартак».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У центральному парку Луцька буде світловий тунель і майданчик для танців.
Головне фото – ілюстративне.
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